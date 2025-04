Vodafone fibra ultraveloce: 2.5 Gbps e 15 Giga al giorno inclusi!

Se stai pensando di cambiare connessione internet e cerchi qualcosa di veloce, stabile e senza costi nascosti, l’offerta di Vodafone potrebbe davvero fare al caso tuo. Con 27,95 euro al mese ti porti a casa la fibra ultraveloce fino a 2.5 Gigabit al secondo, senza costi di attivazione iniziali. Sì, proprio così: i 39,90 euro di attivazione normalmente previsti sono completamente azzerati. L’unico costo di attivazione che rimane è quello rateizzato, 5 euro al mese per 24 mesi, ma è già incluso nel prezzo mensile che pagherai. Nessuna sorpresa, quindi. E dopo i 24 mesi, continuerai comunque a pagare sempre la stessa cifra, senza aumenti. Se invece dovessi decidere di disdire prima, dovrai semplicemente saldare le rate rimanenti.

Vodafone lancia fibra ultraveloce a 2.5 Gbps

La connessione è illimitata, e Vodafone ti garantisce la massima velocità possibile in base alla tecnologia disponibile al tuo indirizzo. Se sei coperto dalla fibra FTTH, potrai davvero toccare picchi fino a 2.5 Gbps, soprattutto se il tuo dispositivo è compatibile con lo standard Wi-Fi 6. E a proposito di Wi-Fi: il modem incluso è progettato per offrire stabilità e prestazioni ottimali, e se dovesse mai esserci un’interruzione della linea fissa, entra subito in funzione la tecnologia “Sempre Connessi”, che sfrutta la rete mobile Vodafone per tenerti online senza interruzioni. Il tutto si gestisce in automatico tramite un’app dedicata.

Inclusi nell’offerta ci sono anche le chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali, e una SIM dati che ti permette di navigare fin da subito: mentre aspetti l’attivazione della linea fissa hai a disposizione 15 Giga al giorno, che diventano 50 Giga al mese dopo l’attivazione, senza costi aggiuntivi. L’unica cosa non compresa? Le chiamate internazionali e quelle verso numerazioni speciali, come i numeri 199 o 899.

Se un giorno vorrai disdire, sappi che è previsto un costo di disattivazione della linea: 15 euro se passi a un altro operatore, 23 euro se invece chiudi del tutto. E ovviamente, se non hai finito di pagare le rate di attivazione, dovrai saldare anche quelle. Ma per il resto, è tutto trasparente. Una di quelle offerte che si spiegano in pochi minuti — e che, soprattutto, mantengono ciò che promettono.