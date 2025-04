Google rilancia Wear OS 5.1 sui Pixel Watch

Il mese di marzo aveva portato con sé un aggiornamento molto atteso per i possessori di Pixel Watch. Di cosa si tratta ? Del Wear OS 5.1. Però, a causa di gravi malfunzionamenti riscontrati da numerosi utenti, Google si era vista costretta a ritirare rapidamente il firmware. Il ritiro aveva lasciato una parte considerevole di persone bloccata alla precedente versione basata su Android 14, quella di novembre 2024. Ma ora, finalmente, l’azienda ha avviato una nuova distribuzione del sistema, che arriva in versione corretta su tutti i modelli.

Google fa qualche passo indietro per migliorare l’esperienza utente

Chi aveva già installato il firmware di aprile, rilasciato solo per i dispositivi con la versione difettosa di marzo, riceverà comunque un aggiornamento. L’obiettivo è quello di risolvere un problema emerso con il nuovo algoritmo di conteggio dei passi, che aveva introdotto calcoli anomali. Dopo diverse segnalazioni, Google ha scelto di abbandonare la nuova soluzione, preferendo ripristinare l’algoritmo precedente, ritenuto più affidabile in contesti reali.

Il ritorno al sistema originale per il monitoraggio dei passi rappresenta un passo indietro tecnologico, ma anche una scelta di buon senso. L’aggiornamento del sistema operativo, ora basato su Android 15, garantisce infatti prestazioni più fluide e una maggiore stabilità generale. Non introduce però modifiche visibili per l’utente, a eccezione del ripristino delle opzioni già conosciute.

Google non ha chiarito se il nuovo algoritmo verrà rivisto e reintrodotto in futuro. Per ora, ha deciso di concentrarsi sull’affidabilità, rinviando l’innovazione a una fase successiva. Il firmware aggiornato è identificato dalla build BP1A.250305.019.W8. Si tratta di un’evoluzione rispetto alle versioni intermedie rilasciate nelle settimane precedenti.

Coloro che sono interessati possono scaricare manualmente l’aggiornamento accedendo alle impostazioni del dispositivo e toccando più volte la voce “Il tuo orologio è aggiornato”. È importante però che il Pixel Watch sia in carica durante l’operazione. Anche se il rilascio avviene a fine aprile, la patch di sicurezza inclusa è quella di marzo. A dimostrazione del fatto che l’ attenzione è stata rivolta principalmente sulla correzione dei bug.