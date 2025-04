NOW TV ora ha una nuova interfaccia: ecco cosa è cambiato

NOW ha ufficialmente avviato un’importante fase di rinnovamento, con una nuova interfaccia più dinamica, personalizzabile e reattiva. L’app, che già oggi rappresenta uno dei servizi di streaming in maggiore crescita in Italia, si dota di strumenti pensati per migliorare l’esperienza visiva e facilitare l’accesso ai contenuti preferiti.

La novità più visibile è la nuova Home, che propone numerose “rail” – le classiche strisce orizzontali – organizzate per genere, popolarità e preferenze dell’utente. Tra le sezioni chiave ci sono la Top 10 dei contenuti più visti, aggiornata costantemente, e “Scelti per te”, che propone titoli basandosi sulle abitudini di visione. In pochi clic si accede anche alle aree dedicate a Cinema, Sport, Intrattenimento e ai contenuti salvati nei Preferiti.

Profili personalizzati e avatar iconici su NOW TV

Un’altra grande novità è l’introduzione dei profili personalizzati, ciascuno associabile a un avatar ispirato ai titoli disponibili su NOW, come MasterChef, 4 Ristoranti, Pechino Express, Hanno Ucciso l’Uomo Ragno e tanti contenuti per i più piccoli. Ogni membro della famiglia potrà così avere il proprio spazio, con consigli e cronologia personalizzati.

Per bambini e adolescenti è possibile creare profili dedicati con controlli parentali avanzati. I genitori possono scegliere la modalità Bambino o Adolescente, che attiva un ambiente sicuro e filtra i contenuti in base all’età, contribuendo a un uso più consapevole della piattaforma.

Una tecnologia globale al servizio dell’Italia

Dietro le quinte del restyling c’è un cambiamento strutturale: NOW ha completato la migrazione sulla piattaforma tecnologica globale di NBCUniversal, già adottata da Peacock, SkyShowtime e altri servizi attivi in oltre 70 Paesi. Questo upgrade promette maggiore stabilità, velocità e funzionalità future.

Lorenzo Foglia, Managing Director di NOW, ha definito questa trasformazione come "la NOW migliore di sempre", sottolineando come l'app stia diventando sempre più