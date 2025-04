Google: si lavora per aggiungere colore nelle impostazioni Android

Come ben sapete o ben potete immaginare Google sta lavorando a pieno regime per la nuova versione di Android che dovrebbe sbarcare nel corso di quest’anno, stiamo parlando di Android 16, questa versione avrà ovviamente l’onere di portare una ventata di rinnovamento importante all’interno del sistema operativo di BigG sotto vari punti di vista, non a caso l’azienda sta cercando di fare tutto per bene, in modo da poter portare nuove funzionalità sotto gli occhi della community che da tempo richiede alcuni particolari cambiamenti che effettivamente rappresentavano delle assenze eccellenti all’interno di un sistema operativo così diffuso.

Di conseguenza da ormai diverso tempo è iniziata la fase di beta testing che vede coinvolti alcuni utenti che ricevono periodicamente la nuova beta di Android 16, l’ultima versione è arrivata attualmente alla beta 4 che però introduce dei cambiamenti davvero marginali, quelli più interessanti come succede di solito sono più nelle retrovie all’interno del codice e non ancora perfettamente sviluppati e introdotti.

Nuove funzionalità e colori

Nello specifico Google sta lavorando in maniera importante all’introduzione di nuove funzionalità molto desiderate come ad esempio un menu apposito dedicato alla salute della batteria, ma allo stesso tempo si sta impegnando in maniera altrettanto importante a livello di design, Android 16 infatti introdurrà un design completamente rinnovato e riadattato ai nuovi standard più moderni che prevede il mercato, proprio in tal senso dall’ultima beta emerge un dettaglio davvero interessante, sembra infatti che Google voglio introdurre la possibilità di rendere decisamente più colorate le impostazioni all’interno delle quali modificare i settaggi del proprio sistema Android, da diverso tempo effettivamente Android aveva delle impostazioni che, alla stregua delle personalizzazioni delle aziende partners, si basavano solamente su pochi colori, a quanto pare d’ora in avanti non sarà più così e sarà possibile accedere a una molteplicità di colori per un’esperienza decisamente più colorata.