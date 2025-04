Galaxy Z Fold 7 e Flip 7: la produzione di massa è ormai imminente

Sembrerebbe che qualcosa in casa Samsung si stia finalmente muovendo per quanto riguarda i suoi pieghevoli di prossima generazione, stiamo parlando di Galaxy Z Flip e Galaxy Z Fold di settima generazione, nello specifico la voce di corridoio ci arriva dalla testata sudcoreana The Bell.

Nello specifico, la voce di corridoio riguarda una divisione di Samsung, parliamo di Samsung display che si occupa ovviamente della produzione dei display che verranno montati a bordo dei dispositivi dell’azienda sudcoreana, quest’ultima avrebbe infatti avviato la costruzione dei display che verranno poi inviati a Samsung electronics, con quest’ultima che si sta accingendo a mettere in moto tutte le sue linee produttive che nello specifico, sono situate per la maggior parte in Vietnam.

Inizia la produzione di massa

In base alle voci di corridoio emerge che Samsung potrebbe avviare la produzione di tutti e tre i modelli in contemporanea nel corso del prossimo mese, pur lanciandone uno tutti leggermente in differita, tale modello potrebbe essere il tanto rumoreggiato Samsung Galaxy Z Flip FE, un modello leggermente più economico per permettere l’accesso a questo mondo, anche agli utenti che magari non vogliono spendere cifre esagerate e soprattutto che permetterebbe a Samsung di competere con le aziende concorrenti cinesi che stanno lanciando modelli pieghevoli ad un prezzo decisamente più accessibile.

Ovviamente il modello economico verrebbe e probabilmente verrà lanciato dopo il lancio dei due modelli principali, onde evitare che il suo prezzo decisamente più accessibile possa letteralmente cannibalizzare il mercato andando a danneggiare le vendite dei due modelli principali, tra l’altro voci di corridoio suggeriscono che probabilmente tutti e tre i modelli si baseranno sulla medesima piattaforma hardware proprietaria, chip Exynos 2500 spesso discusso dal momento che la maggior parte della community ritiene che questo chip non sia in grado di offrire le prestazioni necessarie a dispositivi di quella fascia di prezzo e ritenendo perciò i chip Qualcomm Snapdragon più adatti.