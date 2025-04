Google: Chrome e Android non più insieme?

Google ha superato da tempo il suo ruolo di semplice motore di ricerca, evolvendo in un colosso tecnologico che abbraccia numerosi settori. Dal browser più utilizzato al mondo, Chrome, ai dispositivi mobili attraverso Android, fino a una vasta gamma di servizi online e software basati su intelligenza artificiale. Eppure, sembra che il suo ruolo nel mercato sta mettendo in discussione l’equilibrio competitivo. A tal proposito, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti che, spinto da preoccupazioni antitrust, propone di smantellare alcune delle sue divisioni strategiche. Tra cui, Chrome e Android potrebbero essere separati dal resto dell’infrastruttura di Google. Con possibili impatti anche per la pubblicità online, che costituisce una delle principali fonti di entrate per l’azienda.

Google: nuovi interventi richiesti dall’antitrust?

L’ipotesi di una cessione forzata di tali segmenti aziendali sta suscitando forti reazioni. Ciò sia da parte delle autorità legali, sia dalla stessa Google. L’azienda di Mountain View teme, infatti, per l’integrità dei suoi servizi. Il caso ha raggiunto un punto cruciale, con il giudice federale Amit P. Mehta che ha aperto la strada a misure drastiche. Al fine di riequilibrare il mercato della ricerca online, che, secondo le accuse, sarebbe stato distorto dalla posizione dominante di Google.

Un elemento centrale del processo riguarda la divisione tra la qualità dei servizi offerti da Google e l’uso di specifici accordi. Ciò assicura alla compagnia il predominio nelle ricerche online. Ad esempio, Google paga aziende come Mozilla per mantenere il suo motore di ricerca predefinito su Firefox. Tale accordo si riflette in un volume di traffico che alimenta ulteriormente il dominio di Google. Se tali accordi venissero annullati, come ipotizzato dal Dipartimento di Giustizia, potrebbe esserci un impatto anche su altre aziende nel settore.

Sono emerse anche preoccupazioni sulla privacy e la sicurezza degli utenti. La cessione di Chrome o Android potrebbe portare alla condivisione di dati sensibili con terzi. Mettendo a rischio la protezione delle informazioni degli utenti. E non è tutto. Se i servizi di Google dovessero essere separati, anche il settore dell’intelligenza artificiale potrebbe subire un rallentamento. È ancora presto per sapere se Google riuscirà a mantenere intatta la sua posizione. In ogni caso, l’esito del processo potrebbe portare a una trasformazione senza precedenti.