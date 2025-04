Novitec trasforma la Lamborghini Urus Performante: potenza e stile senza compromessi

C’è chi considera il tuning un esercizio di eccessi. Ma poi c’è Novitec, che ne fa un’arte di sottrazione e buon gusto. La nuova interpretazione della Lamborghini Urus Performante ne è la prova più evidente. L’ azienda tedesca infatti, dopo aver messo mano alla Ferrari Purosangue, ha rivolto la propria attenzione al SUV più sportivo di Sant’Agata. La Urus Performante non è un veicolo qualunque. Già nella sua versione di serie promette prestazioni da supercar, con il V8 biturbo da 4.0 litri capace di erogare 666 cavalli e 850Nm di coppia. Scatta da ferma a 100km/h in 3,3 secondi. Ma per Novitec non è mai solo questione di potenza.

Novitec attua un tuning di sostanza: l’eleganza corre sul filo del carbonio

Il primo segnale di cambiamento si percepisce dal suono. L’impianto di scarico sportivo aggiunge un timbro più cupo e profondo al V8, senza diventare invadente. Il tuner non comunica dati ufficiali, ma è lecito pensare che la potenza sia cresciuta, anche se di poco. A livello estetico, Novitec opera con discrezione e precisione. I nuovi cerchi forgiati NL5, dal disegno a Y, sembrano scolpiti da un artista. L’assetto ribassato non solo migliora la dinamica su strada, ma rende la Urus più aggressiva, oltre che più salda visivamente.

La carrozzeria, lucida e nera come l’inchiostro, riflette ogni dettaglio dei nuovi elementi in fibra di carbonio. Lo splitter anteriore, le minigonne e gli inserti posteriori sono integrati con naturalezza. Ogni componente sembra progettato per esaltare il design originale, non per stravolgerlo. I terminali di scarico squadrati completano la trasformazione con una nota decisa. Novitec, ancora una volta, dimostra così che si può modificare un’auto già estrema senza perdere di vista l’armonia complessiva.

Il risultato finale è un equilibrio perfetto. Ovvero una Urus Performante più cattiva, sì, ma anche più sofisticata. Pensata per chi vuole distinguersi, ma senza strafare. In un mondo dove il tuning spesso urla, Novitec sussurra. E quel sussurro ha il tono profondo di un V8 che sa imporsi con stile.