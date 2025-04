Redmi Watch Move: Xiaomi punta in alto anche nella fascia bassa

Xiaomi continua a rafforzare la sua presenza nel settore dei dispositivi indossabili. In che modo ? Con un nuovo modello della linea Redmi, il RedmiWatch Move. Disponibile per ora solo sul mercato indiano, questo smartwatch sorprende per la qualità delle sue caratteristiche, proposte a un prezzo davvero competitivo. Con soli 1.999 rupie, circa 21€, ci si può infatti portare a casa un prodotto che combina estetica, tecnologia e funzionalità per la salute.

Redmi Watch Move: un piccolo prezzo per un’esperienza completa

Il Redmi Watch Move è dotato di uno schermo AMOLED da 1,85”. Un display luminoso e ben definito, incastonato in una cassa certificata IP68, che lo rende resistente a polvere e acqua. I cinturini sono morbidi al tatto, intercambiabili rapidamente grazie al sistema di sgancio rapido. Esteticamente, l’ orologio intelligente si ispira al recente RedmiWatch 5. Altro prodotto con cui condivide parte del design e molte funzioni. Il dispositivo offre il monitoraggio dell’attività fisica, il rilevamento del battito cardiaco, la misurazione dell’ossigeno nel sangue e il tracciamento del sonno. Risulta quindi essere una scelta interessante per chi tiene alla propria salute, ma non intende spendere troppo.

Il punto di forza del Redmi Watch Move, però, è l’autonomia. La batteria da 300mAh promette infatti fino a due settimane di utilizzo continuo. A ciò si aggiunge la compatibilità sia con smartphone Android che iOS, tramite l’app Mi Health. La quale permette di gestire quadranti, notifiche e dati personali in modo intuitivo. Nonostante manchi il supporto per NFC, SIM o fotocamera, il dispositivo riesce comunque a garantire un’esperienza utente soddisfacente. Soprattutto per chi cerca uno smartwatch semplice, ma completo.

Disponibile nelle colorazioni Gold Rush, Black Drift, Blue Blaze e Silver Sprint, il Redmi Watch Move è in vendita su mi.com e Flipkart. Non si conosce ancora una data per il possibile arrivo in Europa. Ma, viste le premesse, non è difficile immaginare un futuro sbarco anche nei mercati occidentali. Xiaomi, ancora una volta, riesce così a coniugare accessibilità e tecnologia, rendendo l’innovazione alla portata di tutti.