Volkswagen in Cina: guida autonoma e innovazione firmata Carizon

Auto Shanghai 2025 sarà più di una semplice vetrina dove verranno mostrate creazioni automobilistiche. Volkswagen presenterà qui per la prima volta un sistema ADAS di livello avanzato. Progettato in Cina, per la Cina, sfrutta un’intelligenza artificiale proprietaria e apprende costantemente dal traffico reale. Chi avrebbe immaginato un’auto capace di adattarsi in tempo reale a ogni scenario urbano? Dietro la sua reattività si cela un potente System-on-Chip. La Volkswagen vuole offrire sicurezza e naturalezza alla guida, in un contesto stradale tra i più complessi al mondo. Entro la fine dell’anno, il primo modello con questa tecnologia debutterà in Cina. Dal 2026, sarà disponibile anche su veicoli compatti CMP, rendendo accessibile la guida autonoma a milioni di persone.

Dove nasce davvero l’intelligenza delle nuove auto Volkswagen? Nella piattaforma GAIA, sviluppata da Carizon. Questa intelligenza artificiale, in continua evoluzione, raccoglie fino a 2 terabyte di dati al giorno per veicolo. Ogni chilometro diventa esperienza, ogni errore un insegnamento. È questo il segreto del progresso? L’analisi dei dati è sei volte più rapida rispetto ai sistemi tradizionali. Il tempo necessario per verificare le soluzioni scende fino a venti volte. In Cina, l’efficienza è una necessità. Simulare centinaia di migliaia di situazioni reali significa poter offrire una guida fluida e prevedibile. Un passo deciso verso la guida autonoma urbana nelle vetture Volkswagen e non, prevista già peril prossimo anno.

Evoluzione targata Volkswagen

Volkswagen non si limita più a esportare soluzioni. Investe, costruisce, sviluppa. In Cina, per la Cina è più di uno slogan. La joint venture Carizon, nata nel 2023 con Horizon Robotics, è già simbolo di questa trasformazione. Il sistema ADAS è frutto del lavoro di 500 esperti locali. Chi può fermare un team che innova senza sosta? Secondo Marcus Hafkemeyer, il livello 2+ sarà realtà entro l’anno. Il successivo, il 2++ con guida urbana, è pronto a rivoluzionare la mobilità entro il 2026. E oltre? Il livello 3 non è più un sogno impossibile da raggiungere, una cosa lontana. Entro il 2030, il Gruppo Volkswagen punta a 30 modelli elettrici tutti pensati per un mercato che corre più veloce del futuro stesso.