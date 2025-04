Apple: test per la produzione di massa di iPhone 17e imminenti

A quanto pare in casa qualcosa si sta muovendo e nello specifico sembra che l’azienda sia già piuttosto avanti con iPhone 17e, ad annunciarlo e la fonte Fixed Focus Digital, un noto Insider cinese che opera prevalentemente sulla piattaforma WeChat, secondo le dichiarazioni di quest’ultimo il colosso di Cupertino sarebbe in procinto di iniziare i primi test preliminari per la produzione in massa del suo prossimo dispositivo di fascia bassa in vista di una commercializzazione effettiva a partire da maggio 2026.

Appuntamento fisso

Dietro le dichiarazioni dell’insider sembra che ci sia una politica di Apple che mira alla creazione di un vero e proprio appuntamento fisso che riguardi per l’appunto il lancio di iPhone economico, effettivamente l’utente già in passato aveva annunciato l’arrivo di un modello economico e le sue rivelazioni si sono poi mostrate corrette, dunque è altamente probabile che quanto affermato in questo momento potrebbe effettivamente trovare riscontro nella realtà.

Ovviamente qualsiasi ipotesi in merito alle possibili specifiche tecniche di un dispositivo di questo genere sono per l’appunto solo idee basate su quello che abbiamo già visto con il modello attuale, è altamente probabile dunque vedere l’arrivo di un modello che sostanzialmente rappresenta la fascia base con qualche rinuncia ulteriore soprattutto dal punto di vista della fotocamera posteriore che rivendichi la presenza di un unico sensore piuttosto che due, il vero punto di domanda diventa però la presenza o meno del notch o della Dynamic Island, le certezze invece dovrebbero essere quasi sicuramente il processore che sarà il medesimo della gamma standard e il display che invece resterà probabilmente ancorato a 60 Hz piuttosto che 120.

Ovviamente non rimane che attendere eventuali informazioni aggiuntive in arrivo nel corso dei prossimi mesi, ma è altamente probabile che tutto resterà in religioso silenzio almeno fino alla fine del 2025, difficile infatti che Apple si lasci scappare qualche informazione aggiuntiva così presto.