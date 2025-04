PAC-MAN ora al volante, beh non proprio ma entra nelle Volkswagen

PAC-MAN non è solo un gioco è un’icona, per tutti, un simbolo di un’epoca che ha segnato generazioni. Oggi, grazie a Volkswagen, torna in una veste completamente nuova, sorprendente, quasi poetica. Il classico labirinto prende vita sullo schermo dell’auto, in una sinergia che unisce videogiochi e mobilità. Perché fermarsi durante una sosta può diventare un momento magico?

Nel cuore di questa rinascita c’è PAC-MAN Championship Edition, una versione fedelissima all’originale, ma riplasmata con dettagli unici. I puntini diventano simboli del brand, le auto leggendarie della casa tedesca prendono forma tra le curve del labirinto. Chi tocca una Beetle o una Golf R32 viene premiato. Persino le pillole energetiche portano il logo Volkswagen.

AirConsole, la console che non ti aspetti su Volkswagen

L’esperienza non nasce per caso. Tutto ruota attorno ad AirConsole, una piattaforma che rivoluziona il concetto di intrattenimento in auto. Nessun joystick, nessuna console fisica. Solo uno smartphone e il display dell’auto. Il QR code compare sullo schermo della Volkswagen, il cellulare si trasforma in controller. Inizia la partita. Sembra strana come cosa, ma è già realtà su numerosi modelli Volkswagen. L’applicazione è intuitiva, rapida, coinvolgente. Un modo nuovo di vivere le soste, trasformando l’attesa in gioco, in divertimento. PAC-MAN è solo la punta dell’iceberg. La piattaforma propone titoli per ogni età, pensati per coinvolgere passeggeri occasionali e appassionati. Perché non rendere ogni viaggio anche un’occasione per giocare insieme?

La gamma Volkswagen ID elettrica è già pronta. Anche i nuovi modelli termici non restano indietro. Golf, Tiguan, Tayron e Passat montano di serie questa funzione. Un Volkswagen ID, un contratto Connect Plus e una connessione Internet bastano per accedere all’universo AirConsole. L’abitacolo si fa teatro, punto d’incontro tra generazioni. I padri riconoscono PAC-MAN, i figli scoprono un mondo colorato e veloce. Perché l’auto non può essere anche uno spazio di socialità e gioco? La strada non è solo un percorso da A a B. È un’esperienza da vivere, condividere, reinventare e in questo labirinto moderno, PAC-MAN guida ancora una volta dopo tabti anni dalla sua nascita.