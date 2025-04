HoMobile lancia la promo 100GB: telefonia low cost con tutto incluso a 5,99€ al mese

C’è tempo solo fino al 29 aprile 2025 per attivare una delle offerte più convenienti del mercato mobile italiano. In questo contesto infatti, HoMobile, operatore virtuale su rete Vodafone, propone la promozione “ho. 100 Giga”. Ovvero una soluzione pensata per i nuovi clienti che decidono di effettuare la portabilità del proprio numero. Tale proposta è semplice ma efficace. Essa prevede minuti illimitati, SMS illimitati e 100GB di traffico dati in 4G+ a soli 5,99€ al mese. Una tariffa chiara e senza costi nascosti, che mira a conquistare chi cerca un servizio affidabile a basso prezzo.

5G opzionale e vantaggi extra con le opzioni ho. il Turbo e ho+ di HoMobile

Il costo di attivazione cambia in base all’operatore di provenienza. Può quindi variare tra 2,99 e 29,90€. A questa cifra si aggiungono 6€ per la prima ricarica, mentre la SIM fisica è gratuita. Per chi preferisce la comodità dell’eSIM, invece, è previsto un costo una tantum di 1,99€. La portabilità può essere effettuata anche dopo l’acquisto della SIM, ma va richiesta entro 15 giorni dall’attivazione. L’offerta è valida per i clienti in arrivo da moltissimi operatori, tra cui Iliad, Fastweb, CoopVoce, Very Mobile, PosteMobile e altri ancora.

La velocità per Homobile non è un optional. Con un piccolo costo extra infatti, si può attivare il supporto alla rete 5G. L’opzione ho. il Turbo,disponibile a 1,29€ al mese, consente l’accesso alla rete di nuova generazione, migliorando nettamente la qualità della connessione. In alternativa, l’opzione ho+ costa 1,99€ al mese e include, oltre alla rete 5G, anche diversi vantaggi extra come sconti su carburante e offerte dedicate.

Con l’integrazione del 5G nelle sue proposte, ho. Mobile punta a soddisfare anche gli utenti più esigenti, senza abbandonare la propria identità low cost. L’attivazione dell’offerta può essere effettuata direttamente dal sito ufficiale dell’operatore, ma bisogna fare in fretta? Poiché dopo il 29 aprile, potrebbe non essere più disponibile.