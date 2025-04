WhatsApp rivoluziona i canali: arriva la gestione semplificata di media e link

WhatsApp continua a lavorare per migliorare la fruibilità della sua piattaforma. Questa volta ha deciso infatti di concentrarsi sui canali. Con l’ultima versione beta per Android (2.25.13.2), è in fase di distribuzione una nuova funzionalità. Una novità che mira a semplificare la gestione dei contenuti multimediali e dei collegamenti condivisi. Diversi utenti selezionati hanno già notato la comparsa di due nuove sezioni, “Media” e “Link”, all’interno delle impostazioni dei canali. Un cambiamento che risponde a una necessità concreta, ovvero quella di riuscire a trovare rapidamente contenuti specifici senza dover scorrere centinaia di messaggi.

I canali diventano archivi interattivi: un passo avanti per WhatsApp

Fino ad oggi, recuperare un’immagine, un video o un URL in un canale particolarmente attivo di Whatsapp significava perdere tempo tra scrolli infiniti. Adesso, invece, con l’introduzione di queste due schede distinte, l’esperienza cambia radicalmente. Tutti i file multimediali vengono elencati in ordine cronologico in un’unica lista, mentre i link vengono organizzati in modo autonomo. L’interfaccia è familiare a chi già usa le chat private, con un layout intuitivo che permette una navigazione immediata. A completare la novità vi è uno slider temporale che consente di selezionare mese e anno. In modo da facilitar la ricerca anche nei canali più ricchi di contenuti.

Questa innovazione va oltre la semplice riorganizzazione grafica. In quanto essa rende i canali strumenti più efficaci, trasformandoli da semplici flussi informativi a vere e proprie librerie tematiche. Per i creator e i brand, significa poter valorizzare contenuti passati senza doverli ripubblicare. Per gli utenti, invece, è un’opportunità per recuperare promozioni, articoli o tutorial con pochi tap. WhatsApp mostra così l’intenzione di dare più peso ai canali, seguendo un approccio già sperimentato da piattaforme concorrenti come Telegram.

La distribuzione della funzione è ancora limitata al canale beta, con tempistiche non ancora annunciate per il rilascio globale. Tuttavia, il percorso è chiaro. Ovvero WhatsApp intende arricchire i canali rendendoli più accessibili, ordinati e interattivi possibile. Una direzione che rispecchia la volontà di offrire un’esperienza sempre più completa, andando oltre la semplice messaggistica.