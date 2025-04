Fastweb: le SIM si spostano sulla rete Vodafone

Fastweb intraprenderà un importante cambiamento strategico nel settore della telefonia mobile. Si tratta della migrazione progressiva delle proprie SIM verso la rete Vodafone Italia. Tale scelta segna un’evoluzione importante per l’operatore, che punta a migliorare la qualità del servizio offerto ai propri clienti. Ciò grazie a una rete mobile più avanzata, performante e stabile. Il passaggio inizierà dal 25 aprile. Per i clienti Fastweb, che utilizzano smartphone 4G o 5G compatibili con la tecnologia VoLTE, la transizione avverrà in modo semplice. Tali utenti non dovranno effettuare alcuna modifica. Potranno continuare ad utilizzare il servizio come sempre. Beneficiando però delle migliorie garantite dalla nuova rete.

Fastweb: nuovi scenari con la rete Vodafone

Ci sono alcune eccezioni da considerare. Gli utenti che possiedono dispositivi 4G non abilitati al VoLTE potrebbero notare un piccolo cambiamento nella loro esperienza. Durante le chiamate non sarà più possibile navigare in internet contemporaneamente. Ciò perché le chiamate avverranno tramite la rete 2G, ormai datata. Tale limite, anche se marginale, potrebbe risultare rilevante in alcuni contesti lavorativi o personali. Per tale motivo, Fastweb consiglia a tutti i suoi clienti di verificare se il proprio smartphone supporta il VoLTE.

A tal proposito, è importante sottolineare che l’operatore ha offerto un’alternativa per tutti i suoi utenti. Fastweb, infatti, ha rassicurato la propria utenza offrendo anche la possibilità di recedere dal contratto senza penali. Se un cliente non desiderasse proseguire con la nuova rete, potrà disdire il contratto in qualunque momento attraverso diversi canali. Sarà possibile procedere online, tramite l’Area Clienti, contattando il Servizio Clienti o recandosi direttamente in un punto vendita. Sono previsti anche strumenti aggiuntivi per chi ha stipulato il contratto prima del 13 marzo 2022. Inclusa la possibilità di inviare la richiesta per raccomandata o PEC. Con tali opzioni Fastweb dona ai suoi utenti trasparenza anche durante il passaggio alla rete Vodafone.