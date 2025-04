WhatsApp, adesso Meta AI ha una memoria

Torniamo nel reame degli aggiornamenti, e lo facciamo con delle novità che riguardano la famosa applicazione di messaggistica, ovvero WhatsApp. Quest’ultima ha delle novità in ambito di intelligenza artificiale.

Parliamo infatti di aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda la sua nuova AI.

WhatsApp, ci sono delle novità?

Verso la fine di marzo la famosissima WhatsApp ha voluto introdurre una novità molto importante e allo stesso tempo discussa, ovvero il chatbot Meta AI. Questa è introdotta anche con un nuovo pulsante dedicato, il quale non è possibile rimuovere dall’app stessa. Oggi certamente si sa che la presenza di questo nuovo chatbot non è una esperienza passeggera.

Con la nuova versione 2.25.11.13 di WhatsApp Beta per Android, svariati utenti hanno avuto accesso ad una feature inedita di Meta AI come la memoria. Molto semplicemente vorrà dire che il chatbot potrà memorizzare diverse informazioni che sono condivise dagli utenti come ad esempio dei messaggi inviati a Meta AI e non quelli di ulteriori chat.

La stessa memoria di Meta AI ha come obiettivo quello di rendere le conversazioni con il chatbot molto più efficienti e personalizzate. Le varie informazioni memorizzate saranno poi successivamente selezionate dal chatbot di WhatsApp, ma l’utente stesso potrà chiedere a Meta AI di salvare quelle necessarie. In poche parole se andiamo a condividere con Meta AI alcuni dati, quest’ultimi potranno essere in futuro usati per offrire dei nuovi suggerimenti personalizzati.

Nelle varie catture di schermata si può osservare che l’utente ha la possibilità di passare in rassegna l’elenco delle varie informazioni che sono conservate da Meta AI sulla propria persona e chiedere anche di eliminarle. La funzionalità stessa è adesso praticabile solo da alcuni utenti su canale beta, quini attualmente non si sanno le tempistiche per una diffusione maggiore, né anche il possibile rilascio nella nuova versione stabile di WhatsApp.