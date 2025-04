Meta AI su WhatsApp: la nuova funzionalità che cambia il modo di interagire

WhatsApp ha introdotto una novità che ha rapidamente catturato l’attenzione degli utenti. Si tratta di un pulsante azzurro, a forma di cerchio, posizionato sopra quello per avviare una nuova chat. Cliccando su questo tasto, si accede a una conversazione con Meta AI. Ovvero l’ assistente virtuale che sfrutta l’IA per rispondere a domande, generare testi e assistere in vari compiti quotidiani.

Come nascondere il pulsante Meta AI su WhatsApp: guida per Android e iOS

Questa funzionalità è progettata per rendere l’esperienza su WhatsApp ancora più dinamica. In quanto permette agli utenti di chiedere supporto per attività che spaziano dalla creazione di contenuti alla pianificazione di progetti. Ad esempio, Meta AI può essere utilizzato per scrivere testi coerenti su un argomento specifico, correggere errori grammaticali in un documento o offrire idee creative. In più, è possibile fare domande dirette per ottenere risposte rapide e utili. Se si partecipa a una chat di gruppo, è anche possibile coinvolgere MetaAI semplicemente menzionandolo con la chiocciola (“@meta ai”), per ricevere suggerimenti in tempo reale durante la conversazione.

Non tutti però potrebbero essere interessati a utilizzare questa funzione. Ecco perché WhatsApp offre anche la possibilità di disattivarla. Per gli utenti Android, il processo è semplice. Basta entrare nelle impostazioni di dell’ app, selezionare la sezione “Chat” e disattivare l’opzione che consente di visualizzare il pulsante Meta AI. Va detto che questa opzione potrebbe non essere disponibile in tutte le regioni, quindi non tutti ne avranno accesso.

Per gli utenti iOS, la procedura è simile. È necessario andare nelle impostazioni di WhatsApp, selezionare “Chat” e disattivare l’opzione che permette la visualizzazione del pulsante. Non esiste però un’opzione per rimuovere completamente Meta AI, quindi, pur nascondendo il pulsante, l’assistente virtuale resterà comunque una parte integrante dell’app. Ciò significa che, anche se non si desidera interagire con MetaAI, l’assistente rimarrà attivo in background e disponibile per l’uso alla bisogna.