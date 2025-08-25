WhatsApp Beta per iOS introduce un nuovo sistema di inoltro

WhatsApp continua a migliorare l’esperienza dei suoi utenti grazie agli aggiornamenti periodici che migliorano interfaccia e funzionalità. Nelle ultime ore è stata resa disponibile la versione 25.22.10.77 Beta per iOS. Quest’ ultima porta con sé una novità dedicata al processo di inoltro dei messaggi. L’obiettivo degli sviluppatori è chiaro quello di rendere l’app più intuitiva, veloce e coerente con le abitudini di utilizzo quotidiane.

Già nei mesi scorsi, il team aveva introdotto la possibilità di copiare porzioni specifiche di testo senza dover selezionare l’intero messaggio. Ora, l’attenzione però si concentra su uno degli strumenti più usati della piattaforma, ovvero l’inoltro. Con la nuova release beta, WhatsApp separa l’azione di inoltro singolo da quella che consente di inviare più messaggi contemporaneamente.

WhatsApp introduce un processo di inoltro più chiaro e rapido

In precedenza, toccando “Inoltra” dal menù contestuale era possibile continuare a selezionare altri messaggi da inviare, prima di scegliere il contatto di destinazione. Ciò comportava un passaggio aggiuntivo anche quando l’utente desiderava inoltrare un solo messaggio. Con il nuovo sistema, invece, la scelta è immediata. Toccando “Inoltra” si apre direttamente la lista dei contatti, rendendo l’operazione più rapida e lineare.

Per chi ha necessità di inoltrare più contenuti in contemporanea, compare ora un’opzione dedicata chiamata “Seleziona più messaggi”, che ripristina la possibilità di selezionare vari testi prima di procedere con l’invio. Tale distinzione mira a ridurre la confusione e a migliorare la produttività, consentendo di adattare il flusso di lavoro alle diverse esigenze di condivisione.

Al momento, la funzione è disponibile soltanto per una parte degli utenti iscritti al programma beta. Non ci sono informazioni precise sul rilascio pubblico, ma la distribuzione graduale lascia intendere che l’aggiornamento verrà esteso nei prossimi mesi a tutti i dispositivi compatibili. WhatsApp, che ormai conta miliardi di utenti attivi nel mondo, continua così a rafforzare il proprio ecosistema con migliorie costanti. Piccoli interventi come questo contribuiscono a rendere più fluida la comunicazione e ad avvicinare l’app alle necessità reali di chi la utilizza ogni giorno, sia in ambito personale che lavorativo.