Realme 14T passa da Google Play Console

Fra pochissimi giorni il produttore tech Realme terrà un importante evento di presentazione durante il quale sarà annunciato il suo nuovo smartphone di punta. Si tratta del nuovo membro appartenente alla famiglia Realme 14, ovvero il nuovo Realme 14T. Di quest’ultimo abbiamo già qualche informazione. Nonostante questo e a pochi giorni dal suo debutto, lo smartphone di casa Realme è stato avvistato sul noto sito web di Big G, ovvero Google Play Console. Vediamo qui di seguito cosa è emerso.

Realme 14T, il nuovo device dell’azienda avvistata sul portale Google Play Console

Nel corso delle ultime ore il prossimo smartphone di punta del produttore tech Realme è stato avvistato in rete sul noto portale Google Play Console. Come già accennato in apertura, lo smartphone in questione è il prossimo Realme 14T e sarà annunciato in veste ufficiale sul mercato durante la giornata del prossimo 25 aprile 2025. La sua apparizione sul portale di Gootl3 non fa che confermarci alcune delle sue future caratteristiche principali.

Partiamo analizzando le prestazioni. Secondo quanto riportato ufficialmente sul sito di Big G, il nuovo smartphone di punta del produttore tech Realme affiderà le sue prestazioni ad un processore di casa MediaTek. Sembra che si tratti del soc MediaTek Dimensity 6300. Il modello avvistato su Google Play Console è inoltre dotato di tagli di memoria comprendenti fino a 8 GB di memoria RAM. Il sito ha poi rivelato la versione del software che sarà installata a bordo. Si parla della possibile presenza di Android in versione 15.

Il sito ha infine rivelato la risoluzione adottata sul display frontale, che dovrebbe essere pari a 1080×2400 pixel. Per il momento questo è quello che ha rivelato il portale Google Play Console sul prossimo Realme 14T. Ricordiamo però che questo smartphone è già stato il protagonista di svariati rumori e leaks. Secondo questi ultimi, lo smartphone vanterà anche la presenza di un ampio display con tecnologia AMOLED.