Amazon sconta il Drone DJI Mini 4 Pro: approfittatene subito

Siete da tempo in cerca di una soluzione che possa aiutarvi a catturare tutti i momenti indimenticabili dei vostri viaggi ma anche semplici momenti come l’alba e il tramonto? Con questo drone DJI Mini 4 Pro è possibile portare a termine riprese aeree in tempo reale con trasmissione video FHD fino a 20 km ogni volta che lo desiderate. Non a caso, si tratta di un oggetto progettato appositamente per rispondere alle esigenze di utenti che vogliono registrare immagini di alta qualità.

Grazie alla promozione attualmente presente su Amazon questo mini drone costa molto meno rispetto ad altri giorni. Tale sconto, dunque, vi consente di risparmiare una somma di denaro importante.

Se volete approfittare anche di altri sconti non vi resta che iscrivervi sui canali telegram chiamati codiciscontotech e tecnofferte.

DJI Mini 4 Pro: in offerta su Amazon

Non un drone qualunque, ma una soluzione leggera e compatta che vi consente di ottenere video HDR in 4K/60fps. Albe, tramonti e scene notturne sono i momenti che non riuscite a fare a meno di fotografare e filmare? Con questo mini drone avrete l’opportunità di effettuare video di alta qualità direttamente dalla fotocamera. Non a caso, grazie alla personalizzazione del tracciamento è possibile prendere anche il controllo della traiettoria del drone con il nuovo ActiveTrack a 360°.

Infine, la batteria consente di effettuare voli ininterrotti senza doversi preoccupare della durata dell’autonomia. Durata che arriva a ben 34 minuti con una singola carica. Volete registrare momenti indimenticabili con un oggetto oggi disponibile con un rapporto qualità/prezzo maggiore in grado di offrire un’esperienza d’uso eccellente?

Perché aspettare ancora dopo aver analizzato attentamente alcune delle principali caratteristiche che contraddistinguono questo mini drone? Grazie allo sconto messo a disposizione da Amazon per gli utenti, potete procedere con l’acquisto risparmiando sul prezzo di listino. Uno sconto dell’8% fa, infatti, scendere il prezzo a soli 916,99 euro anziché 999. Approfittatene subito prima che Amazon decida di far terminare questa fantastica promozione.