TIM: le offerte di Pasquetta a partire da 6,99€ al mese

TIM punta forte su tre nuove offerte mobili, chiamate Power Special, Power Iron e Power Supreme Easy, tutte dedicate esclusivamente a chi passa da Iliad e da alcuni operatori virtuali. Queste proposte hanno in comune minuti illimitati e 200 SMS verso tutti, differenziandosi soltanto per la quantità di giga e per il tipo di rete utilizzata.

TIM Power Special: la più completa con 300 GB e rete 5G

La prima offerta, TIM Power Special, è la proposta più interessante e completa tra le tre. Questa straordinaria offerta è una delle più amate visto il suo quantitativo di giga che equivale a 300 in rete 5G. Anche qui ci sono minuti illimitati e 200 messaggi verso chiunque, con un prezzo finale di 9,99€ mensili.

È l’offerta ideale per chi utilizza molti dati, guarda spesso contenuti video in streaming o usa lo smartphone per lavoro, grazie alla grande quantità di giga e alla velocità superiore garantita dalla rete 5G.

Power Iron e Power Supreme Easy: giga in 4G ad un prezzo competitivo

Chi cerca una soluzione economica può valutare invece TIM Power Iron, che costa solo 6,99 euro al mese e include minuti illimitati, 200 SMS e 150 GB di dati in rete 4G. È una soluzione perfetta per chi naviga abbastanza ma vuole risparmiare sul prezzo mensile.

Se invece si preferisce una via di mezzo tra risparmio e giga disponibili, TIM ha pensato alla Power Supreme Easy. Questa offerta, che costa 7,99 euro mensili, comprende sempre minuti senza limiti e 200 SMS, con un traffico dati da 200 GB in 4G, sufficiente per navigare tranquillamente tutto il mese senza pensieri.

Primo mese gratis e attivazione semplice

Un punto importante da sottolineare è che per tutte e tre le offerte il primo mese è completamente gratuito. Si tratta di un bel vantaggio, pensato da TIM per invogliare ancora di più chi sta valutando di cambiare operatore.

Le tre promozioni TIM Power Special, Iron e Supreme Easy rappresentano dunque soluzioni chiare e convenienti per chi vuole passare a TIM arrivando da Iliad o operatori virtuali, trovando un pacchetto mobile davvero conveniente e adatto alle proprie esigenze.