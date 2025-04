TIM sfrutta aprile per rubare utenti a Vodafone: ecco promo fino a 300 GB in 5G

TIM mette a disposizione tre offerte mobili molto competitive per chi decide di passare da Iliad o da un operatore virtuale. Le tariffe si chiamano Power Special, Power Iron e Power Supreme Easy, e si differenziano soprattutto per la quantità di giga inclusi e per il tipo di rete disponibile. In tutti i casi, il primo mese è gratuito.

Power Special è la promo che aspettavano tutti, al suo interno ci sono 300 GB in 5G

La proposta più completa tra le tre è Power Special, pensata per chi vuole navigare in 5G e non ha problemi a spendere qualcosa in più ogni mese. A 9,99€ al mese per sempre, l’offerta si presenta con ottimi contenuti e mostra tutto il meglio:

300 GB in 5G ;

Minuti illimitati verso tutti ;

200 SMS.

Una soluzione pensata per chi fa un uso continuo di internet anche fuori casa.

Power Iron è la prescelta di molti con i suoi 150 GB in 4G

Chi cerca una tariffa più economica può puntare su Power Iron, a 6,99€ mensili. Il pacchetto include quel che serve agli utenti:

150 GB in 4G ;

Minuti e SMS illimitati.

È l’offerta giusta per chi vuole spendere meno ma restare connesso tutto il mese.

Power Supreme Easy è sempre presente, bastano 7,99€ al mese per avere 200 GB con TIM

Infine, c’è Power Supreme Easy, a 7,99€ al mese, che rappresenta un compromesso tra le due precedenti e con contenuti di livello come si può vedere qui in basso:

200 GB in 4G ;

Chiamate e messaggi illimitati.

Una buona via di mezzo per chi cerca più dati rispetto alla Power Iron, ma non ha bisogno del 5G.

Tutte le promozioni sono disponibili solo per chi arriva da Iliad o da gestori virtuali e non hanno vincoli di durata. TIM conferma così la volontà di attrarre nuovi clienti con offerte semplici, prezzi chiari e contenuti abbondanti.