Gemini 2.5 Flash: presentata un’anteprima

Il settore dell’intelligenza artificiale continua ad evolversi. A tal proposito, Google continua a ridefinire i confini del proprio ecosistema AI. Durante l’evento Cloud Next, l’azienda di Mountain View ha annunciato l’arrivo di una nuova versione del suo modello Gemini 2.5 Flash. Google promette miglioramenti importanti in vari ambiti, tra cui prestazioni, costi e flessibilità. Dopo un’attesa di pochi giorni, il modello è finalmente disponibile in anteprima tramite la Gemini API. Accessibile a chi utilizza Google AI Studio e Vertex AI. Ma le sorprese non finiscono qui, perché anche gli utenti dell’app Gemini hanno ora la possibilità di selezionare il nuovo modello per sfruttarne le capacità. Gemini 2.5 Flash segna un importante passo in avanti rispetto al suo predecessore, Gemini 2.0. Mantenendo una forte attenzione al rapporto tra prestazioni e costi.

Gemini 2.5 Flash: nuovo aggiornamento in arrivo

Una delle caratteristiche più apprezzabili di tale nuova versione è la sua architettura ibrida. Quest’ultima consente agli sviluppatori di attivare o disattivare la funzione di ragionamento, in base alle specifiche necessità di qualità, costo e velocità di risposta. Tale nuova opzione di personalizzazione apre a innumerevoli possibilità per ottimizzare le applicazioni basate sull’intelligenza artificiale. Permettendo agli sviluppatori di adattare meglio il modello alle diverse esigenze degli utenti finali. In sostanza, chi sviluppa applicazioni basate su AI può ora scegliere di utilizzare la potenza di calcolo massima quando necessario. E ridurre il carico quando le prestazioni non sono critiche, abbattendo i costi operativi.

Per quanto riguarda i costi, Gemini 2.5 Flash si propone come una soluzione vantaggiosa per chi cerca un buon equilibrio tra potenza di calcolo e convenienza economica. Il modello ha un costo di 0,14 euro per milione di token in ingresso. Mentre per i token in uscita il costo è di 0,56 euro senza ragionamento e 3,26 euro con ragionamento. Tali costi sono decisamente competitivi rispetto ad altri modelli di AI di alta gamma.

Inoltre, Google ha reso disponibile anche una nuova funzionalità. Da pochi giorni, infatti, la possibilità di condividere lo schermo tramite Gemini Live. La funzionalità precedentemente esclusiva per gli abbonati a Gemini Advanced, è ora accessibile a tutti gli utenti. Ciò rappresenta un altro passo importante nell’apertura di Google verso un pubblico più ampio. Dimostrando l’impegno dell’azienda nel rendere l’AI non solo potente, ma anche accessibile a chiunque voglia utilizzarla per migliorare la propria produttività.