Optima non ha rivali: il prezzo della Super Mobile Smart è di 4,95€ al mese

La nuova offerta Super Mobile Smart del gestore virtuale Optima è una delle più convenienti attualmente disponibili. La sua forza sta nel prezzo, di soli 4,95 euro al mese, un costo contenuto che la rende particolarmente interessante per chi cerca una soluzione economica ma comunque completa.

Dettagli dell’offerta: 100 Giga e Minuti senza Limiti

Chi sceglie Optima Super Mobile Smart può contare ogni mese su:

100 Giga di traffico dati su rete 4G, sufficienti per navigare e utilizzare i social senza preoccuparsi di terminare troppo presto il pacchetto;

minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, senza vincoli o sorprese;

200 SMS inclusi, utili per messaggi veloci quando le chat non sono disponibili.

Al momento dell’attivazione bisogna pagare la SIM una sola volta, al costo promozionale di 9,90 euro invece che 19,90 euro. Considerando il primo mese anticipato di 4,95 euro, il totale iniziale è di 14,85 euro, spedizione inclusa gratuitamente. Dopo questo primo pagamento, l’offerta continuerà al prezzo fisso mensile indicato, senza ulteriori costi nascosti.

Vantaggi extra: porta un amico e ricevi 5€

Optima ha previsto un ulteriore vantaggio: chi porta un amico ad attivare la stessa tariffa riceverà 5 euro di ricarica gratuita, così come il nuovo utente che ha aderito su consiglio di un cliente già attivo. Una mossa intelligente per far crescere la comunità degli utenti Optima.

Prodotto dell’Anno 2025 per le Telecomunicazioni

La qualità e l’apprezzamento di questa proposta sono stati certificati dai consumatori. Infatti, la promo Super Mobile Smart è stata recentemente premiata come “Eletto Prodotto dell’Anno 2025” per la categoria Servizi Telecomunicazioni Mobile. Questo riconoscimento è stato assegnato sulla base dei voti raccolti tramite una dettagliata indagine svolta dalla società di ricerche Circana, che ogni anno identifica prodotti e servizi preferiti dai consumatori italiani.

Con questa tariffa, Optima non solo punta sulla convenienza, ma offre anche una soluzione versatile e completa, che può facilmente conquistare utenti da tutti gli altri operatori, senza alcun vincolo sulla provenienza. Una buona occasione da cogliere per chi è in cerca di un’offerta economica ma efficace.