Suzuki e Vitara, ecco il SUV elettrico

La nuova Suzuki e Vitara stravolgerà il mercato dei SUV.

La nuova Suzuki e Vitara sta sbarcando sul mercato europeo e di conseguenza anche su quello italiano. Le vendite avranno inizio verso fine estate, quindi molto presto sapremo anche il prezzo definitivo del nuovo SUV elettrico in casa Suzuki. Possiamo dire che comunque il nuovo modello con powertrain elettrico non eliminerà completamente il modello endotermico che già conosciamo molto bene, infatti quest’ultima rimarrà in gamma ancora per un pò di tempo.

Suzuki, il nuovo SUV elettrico che spopolerà in Europa e nel mondo.

Sarà interessante essere a conoscenza di come verrà vista dalla nuova clientela Suzuki, che da sempre è stata molto esigente, soprattutto quando si sta parlando di una trazione integrale. L’unico modo di saperlo è aspettare che arriverà sul mercato. La nuova Suzuki e Vitara si baserà sulla piattaforma HEARTECT-e progettata esclusivamente per l’elettrico e fermerà le misure a 4275 mm lunghezza x 1800 mm larghezza x 1635 mm altezza e avrà un passo di 2700 mm. La sua elevazione da terra è di 180 mm e avrà cerchi in lega da 18 o 19 pollici. La forma può ricordare quella della nuova Toyota Urban Cruiser è può essere definito normale, visto la loro progettazione in contemporanea. Per la capacità della vettura possiamo dire che il bagagliaio avrà i sedili posteriori scorrevoli per guadagnare più capienza che effettivamente non è molta. Facendo scorrere i sedili in avanti si avranno 310 litri a differenza dei 244 di base.

Il design richiama quello del concept eVX ma con un look più tradizionale, ma si caratterizza per i gruppi ottici con firma luminosa a forma di Y collegati entrambi da un inserto nero interrotto dal logo Suzuki. Riguardo gli interni, la nuova e Vitara avrà un volante multifunzione con il logo Suzuki posto centralmente. Sulla plancia troviamo un pannello dove sono presenti i display della strumentazione e del sistema infotaiment. Ci saranno 3 versioni differenti dotate di batteria LFP di BYD.