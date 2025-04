Mappe di Apple arriva su Android, ma solo in versione web

È ormai da decenni che tutti noi usufruiamo dei servizi di navigazione sui nostri smartphone, fondamentali per spostarsi nei luoghi che non si conoscono, utile per informarsi sulle condizioni del traffico, sui mezzi di trasporto e molto ancora. Sembra che da adesso gli utenti Android avranno accesso anche a Mappe di Apple, il quale diventa un’alternativa ai classici Google Maps e Waze.

Una novità molto interessante per il grande pubblico Android, anche se in questo momento sono presenti tante limitazioni, motivo perché difficilmente il servizio entrerà nell’uso quotidiano degli utenti.

Apple spesso è stata ripresa dai consumatori, incolpata per la sua lentezza con cui implementa funzioni che su Android sono disponibili da anni. Stranamente l’azienda americana, notoriamente chiusa, tende a proteggere il proprio ecosistema, invece questa volta sembra non farsi problemi a rendere disponibili le sue app e i suoi servizi anche per il robottino verde.

Mappe di Apple è disponibile su Android, senza avere un’applicazione

Quello di cui vi stiamo parlando ne è un esempio perfetto, ad oggi Mappe di Apple non esiste come applicazione ufficiale da poter scaricare tramite il Google Play Store, bensì soltanto una versione web accessibile dal browser del proprio dispositivo.

Il lancio della versione web risale alla scorsa estate, parlavamo però di un servizio che era in versione beta, mentre ora la fase di test dovrebbe essere giunta al termine, con conseguente rilascio del servizio in versione stabile. Dobbiamo però parlare al condizionale, nonostante tutte le indiscrezioni ormai siano confermate, il servizio è accessibile da smartphone visitando l’indirizzo maps.apple.com, ma è ancora presente l’etichetta Beta e il suo funzionamento non è esattamente quello che dovrebbe essere.

Testato su diversi browser senza presentare troppi intoppi, presenta ancora grosse limitazioni in termini di funzionalità: innanzitutto, non è possibile eseguire il login col proprio account Apple, non si può neppure accedere ai luoghi salvati; il servizio non fornisce informazioni sul trasporto pubblico locale. Ad oggi si possono soltanto ottenere indicazioni stradali, cercare luoghi d’interesse e trovare attività nei dintorni.