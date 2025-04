WhatsApp per iOS, notifiche automatiche per username

Vediamo che nuova funzionalità ha introdotto WhatsApp.

WhatsApp sta testando una nuova funzione per rendere più chiara l’identità di contatti e per informare gli utenti su chi veramente stanno contattando. Con l’ultima versione Beta per iOS, la 25.11.10.72 distribuita tramite TestFlight il programma, l’app inizierà ad usare un sistema che notificherà in modo automatico, modifiche, creazione o eliminazione di username da parte dei contatti che si hanno.

WhatsApp e iOS di che funzione si tratta, vediamo che cosa comporterà al riguardo.

L’idea di introdurre notifiche automatiche per il cambio di username la abbiamo già vista nella versione beta 2.25.4.11 per Android. Tuttavia la possibilità di scegliere l’username personalizzato non è ancora disponibile per tutti, infatti WhatsApp sta lavorando per rendere complete l’infrastrutture che accompagnerà la nuova modalità di identificazione. La versione 25.11.10.71 per iOS sta a conferma dell’intenzione di questa nuova funzionalità anche per gli utenti Apple. In aggiunta di un sistema che avviserà dei cambiamenti direttamente all’interno delle varie conversazioni. Ogni contatto che decide di modificare il proprio username, verrà inviata una notifica generata in automatico, e comparirà nella chat.

Questo per informare i partecipanti senza usare messaggi manuali. Questo intervento riuscirà ad evitare malintesi e a rendere più semplice la procedura per riconoscere i vari contatti, utilizzato prevalentemente in ambienti come i gruppi o tra utenti che si scrivono saltuariamente. Le notifiche per ora non potranno essere disattivare. La scelta di WhatsApp usata per garantire che ogni singolo cambiamento venga notato da tutti. Questo permetterà la continuità delle conversazioni e dalle ambiguità che derivano da un cambio di nome senza avviso. Il sistema non ci fornisce un’identità precisa, tuttavia permette di seguire l’evoluzione nel tempo di un profilo .Se un utente cambierà il nome rendendosi anonimo, chi riceverà la notifica potrà valutare il comportamento e notare segnali anonimi. WhatsApp comunque introduce una forma di tracciabilità e può prevedere raggiri fatti da false identità o comportamenti opportunistici.