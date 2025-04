Netflix, ricerche su l’intelligenza artificiale di OpenAI

Recentemente Netflix sta cercando di introdurre l’ intelligenza artificiale all’ interno dei suoi prodotti in modo da migliorare l’ esperienza di utilizzo. Infatti starebbe conducendo degli studi sull’ AI di OpenAI in modo da permettere all’ utente di scegliere in base ai consigli dell’ AI quale film scegliere. Questo per rendere ancora più partecipe l’ intelligenza artificiale dei prodotti Netflix in modo da non rimanere indietro con l’ evoluzione tecnologica. Infatti probabilmente sarà solo il primo di una serie di invenzioni che porteranno un cambiamento radicale all’ interno delle app per streaming.

La società vorrebbe introdurre questa novità in modo da personalizzare l’ utilizzo dell’ applicazione in base alle scelte che deciderà l’ utente. Potrebbe per esempio consigliare un film a seconda del tipo di giornata o in base allo stato d’animo della persona. Insomma ci sono molte possibilità per poter decidere quale film guardare e sarà proprio l’ AI a consigliarlo. In questo momento Netflix sta conducendo dei test in Australia e Nuova Zelanda per verificare l’ affidabilità di questo servizio. Probabilmente ci vorrà ancora un po’ prima che la nuova funzione arrivi sui nostri dispostivi.

Netflix, novità riguardo all’ intelligenza artificiale

In questi tempi Netflix ha già utilizzato l’ AI per memorizzare le preferenze dell’ utente riguardo dei particolare generi di film. Oltre a questo vorrebbe approfondire le sue capacità in modo da offrire un servizio migliore e più coinvolgente. Infatti la società deve adottare dei metodi che sono utili alla crescita dell’ applicazione poiché ci sono molte concorrenti in questo settore. Tra le principali troviamo Amazon Prime Video e Disney + che stanno avendo molto successo in questi tempi. Quindi per non restare indietro e lasciarsi sorpassare da queste società, bisogna introdurre sistemi tecnologici e di ultima generazione.

Sembra che tra un po’ avremmo a disposizione delle nuove funzioni aventi l’ AI per offrire agli utenti una versione ancora più personalizzata dell’ applicazione.