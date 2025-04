NVIDIA, arrivano dettagli per la RTX 5060 Ti

Arrivano moltissime notizie e novità dal mondo della tecnologia e dei PC, soprattutto per quanto riguarda i vari componenti che costituiscono una colonna importante di questo mondo. Un esempio è la nuova NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti.

Ci arrivano diversi dettagli e novità che vengono introdotte con la nuovissima scheda video.

NVIDIA, si parla di dettagli?

Recentemente si sono scoperti alcuni dettagli che si agganciano alla strategia di Zotac per il lancio della nuova scheda video NVIDIA RTX 5060 Ti. Tralasciando le normali e sempre sentite specifiche tecniche, parliamo di un dettaglio molto più interessante, ovvero che tutte e sei le varie varianti della scheda andranno ad utilizzare il classico connettore a 8 pin, invece del 12V-2×6 a 12 pin molto conosciuto nei modelli di fascia superiore.

Visto da un punto di vista elettrico questo non dovrebbe rappresentare un problema, secondo quanto emerso la scheda di NVIDIA dovrebbe avere un TDP intorno ai 180 W. Dove appunto il connettore da solo riesce ad arrivare a 150, mentre lo slot PCle x16 ne fornisce un massimo di 75. Le varianti che avremmo davanti saranno tre ovvero la Twin Edge, Twin Edge OC e AMP Edition. Tutte quante divise in tagli da 8 o 16 GB di VRAM. Non trovano il loro posto invece i vari sistemi di illuminazione RGB.

Nei tre casi appena nominati, il dissipatore sulla scheda NVIDIA sarà disponibile a doppia ventola, e lo spessore andrà a coprire due slot. Cambiano anche le frequenze operative bost. Sono confermate anche alcune specifiche molto importanti della scheda come la GPU con 4.608 core CUDA, RAM GDDR7 e bus di memoria a 128 bit.

Per quanto riguarda i prezzi legati a queste schede NVIDIA, l’intera gamma Zotac è registrata nel database di un rivenditore tedesco per un prezzo di partenza di 634 euro. Prezzo che normalmente aumenterà in base alla versione selezionata come ad esempio 788 euro per la più importante.