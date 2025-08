Prime Video: scopriamo le ultime novità in arrivo

Amazon Prime Video, per il mese di agosto, promette una serie di novità imperdibili per i suoi utenti. Ogni nuova uscita si propone di catturare l’attenzione del pubblico con storie forti, protagonisti carismatici e una produzione visiva sempre più curata. Scopriamo alcune delle ultime novità presto in arrivo sulla piattaforma. A dare il via al mese, il 6 agosto, è “Il blindato dell’amore“. Si tratta di un film che gioca sull’imprevedibilità degli eventi e sull’alchimia comica di un duo inaspettato. Eddie Murphy e Pete Davidson vestono i panni di due addetti alla sicurezza incompatibili, coinvolti in una rapina che si rivela parte di un piano dietro cui si cela una mente criminale, interpretata da Keke Palmer.

Prime Video: ecco le prossime uscite

Il 20 agosto è la volta di una storia d’amore: “La mappa che mi porta a te“. Il film racconta la trasformazione di Heather, giovane americana in viaggio in Europa con le amiche. L’incontro con Jack, un ragazzo enigmatico, mette in discussione ogni sua certezza. Oltre ai film, Prime Video propone anche nuove serie TV. Disponibile dal 13 agosto arriva “Sausage Party: Cibopolis” con la sua seconda stagione. Il tono è irriverente e provocatorio, come ci si aspetta da tale franchise, ma stavolta il teatro delle vicende è New Foodland. Una città ideale che, sotto la superficie, cela segreti potenzialmente distruttivi.

Lo stesso giorno, la tensione aumenta con “Butterfly”. La serie ci porta in Corea del Sud, dove David Jung, ex agente segreto americano, conduce una vita ritirata. Ciò almeno finché il passato non bussa alla porta in forma di Rebecca: un’agente giovane, instabile e letale.

Il 25 agosto segna il ritorno di “Upload“, serie che arriva alla quarta stagione. Qui l’intelligenza artificiale diventata senziente e si trasforma in un pericolo globale. Lakeview, il paradiso virtuale dove le coscienze dei defunti vengono caricate, è sull’orlo della distruzione. Solo una collaborazione tra i protagonisti potrà impedire il peggio. Satira sociale e riflessioni sul futuro si intrecciano in una narrazione sempre più attuale.

A chiudere il mese, il 27 agosto, è “The Terminal List: Lupo Nero“. Si tratta di uno spin-off ambientato prima degli eventi della serie originale. Ben Edwards, ex Navy SEAL, è il protagonista di tale nuova storia fatta di segreti e compromessi. Nella serie, in arrivo su Prime, ritorna anche Chris Pratt nei panni di James Reece.