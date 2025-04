Mercedes, ecco la sua “baby” classe G

Ecco la nuova Classe G di Mercedes.

Mercedes, questa casa produttrice di automobili non ha bisogno di presentazioni comunque l’evolversi delle richieste modifica la produzione. Oggi molti sono orientati hai fuoristrada e quindi la casa automobilistica ne ha fatto un icona con le sue vetture. Da poco è disponibile anche un fuoristrada elettrico.

La versione “mignon” della classe G, vediamo cosa bolle in pentola a casa Mercedes.

Mercedes sta ampliando la sua gamma di fuoristrada cn la progettazione di una vettura più piccola che hanno già rinominato la “baby” Classe G. Questo modello sarà completamente elettrico e la vedremo in circolazione non prima del 2027. Mercedes sta sviluppando questa vettura per ampliare la gamma della Classe G a causa di una decrescita delle vendite sul mercato Cinese. Il numero uno della casa produttrice, Ola Källenius, ha confermato questo progetto durante il Salone di Monaco 2023. Anche se sarà più piccola rispetto alla normale Classe G, comunque, non sarà proprio un modello “entry level”. Quindi Mercedes sta puntando sul lusso ed è chiaro che questo nuovo modello sarà proposto con un prezzo non proprio irrisorio.

Autocar ci offre una ricostruzione di questo nuovo modello, almeno possiamo iniziare a vedere come sarà. Questo modello sembra che non adotterà il telaio classico a longheroni come quello applicato sull’attuale Classe G, comunque dovrebbe usare la piattaforma MB:EA che ospiterà un’architettura a 800V per avere pieni di energia ad alta potenza. Per il design sarà una vera è propria Classe G, inoltre, avrà lo stesso carattere come sottolineato in precedenza dal capo design Mercedes, Golden Wagener. Non possiamo ancora parlare del suo powertrain, ma da certe indiscrezioni possiamo dire che useranno le nuove tecnologie Mercedes riguardo l’elettrico e possiamo vederle sulla nuova Mercedes CLA e sulla futura GLC elettrica. Non preoccupiamoci, comunque, perchè più si avvicina il suo lancio sul mercato e più dettagli usciranno per capire di cosa veramente stiamo parlando.