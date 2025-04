Netflix: in arrivo i suggerimenti in base all’umore

Netflix continua a proporre opzioni all’avanguardia nel settore dello streaming. A tal proposito, la piattaforma spinge sempre verso l’integrazione dell’intelligenza artificiale per offrire un’esperienza su misura. A tal proposito, Netflix punta ad inserire un’opzione che capisca come si sente l’utente mentre accede alla piattaforma. Non è più solo una questione di “cosa ti piace”, ma di “come stai”. Tale principio è la base del nuovo sistema di raccomandazioni in fase di test su dispositivi iOS in Australia e Nuova Zelanda. In pratica, alcuni utenti possono indicare all’app il proprio stato d’animo e ricevere una selezione di titoli in linea con quelle emozioni. Il tutto sfruttando sofisticati modelli di linguaggio e analisi semantica, che collegano parole e sentimenti a generi.

Netflilx: nuova opzione per le “raccomandazioni”

L’esperimento, se dovesse dare i risultati sperati, potrebbe rappresentare un cambio importante. Eppure, non tutti vedono di buon occhio tale evoluzione. L’impiego sempre più massiccio dell’AI ha sollevato diverse polemiche. Sceneggiatori, attori e creativi temono che l’automazione possa compromettere il valore umano del racconto cinematografico.

A tal proposito, il dibattito resta aperto. Mentre Netflix prosegue per la sua strada. Oltre all’aspetto legato all’intelligenza artificiale, la piattaforma ha annunciato ulteriori novità. Quest’ultime riguardano il fronte tecnico. Secondo quanto dichiarato, entro la fine del 2025 tutti i contenuti HDR di Netflix saranno aggiornati allo standard HDR10+, esclusivamente per gli abbonati al pacchetto Premium. Una mossa che rafforza l’intento di puntare su qualità e innovazione anche a livello visivo. Ciò migliorando la gamma dinamica e la resa delle immagini, specialmente nei film d’azione e nelle produzioni ad alto budget.

Con i suoi continui aggiornamenti e le novità relative all’AI e all’innovazione che Netflix propone, la piattaforma si conferma protagonista del cambiamento. Non resta che attendere e capire se il pubblico sarà pronto a farsi guidare non solo dai propri gusti, ma anche dalle proprie emozioni. Il tutto con il supporto dell’intelligenza artificiale.