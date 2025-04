Mercedes Baby Classe G: l’icona si fa compatta e 100% elettrica

La Mercedes Classe G è da decenni sinonimo di forza, lusso e unicità ed adesso la Mercedes la rende ancor più unica. Il futuro si chiama elettrico, e stavolta ha le forme squadrate e imponenti di un fuoristrada compatto, pronto a riscrivere le regole del segmento. Il debutto è atteso per il 2027, ma l’attesa si carica di promesse. Perché Mercedes ha un obiettivo chiaro: espandere l’universo Classe G con un modello più piccolo, sì, ma per nulla timido. Nessun compromesso sul lusso, nessuna concessione al low cost, solo prestazioni, carattere e innovazione. La scelta non nasce per caso. Il mercato cinese, in calo per il marchio tedesco, chiede novità e la risposta deve essere immediata ed attraente. Ola Källenius lo aveva annunciato a Monaco: la leggenda si rinnova, senza perdere la sua anima.

Elettrica sì, ma pur sempre una Mercedes Classe G

Cosa aspettarsi da questa nuova interpretazione della Mercedes? Non un clone in scala ridotta, ma un modello con identità ben marcata. Nessun telaio a longheroni, a differenza della sorella maggiore. A sostenerla ci sarà la piattaforma MB:EA, cuore tecnologico del futuro elettrico di Mercedes. Si parla di architettura a 800V, pensata per garantire ricariche ultra-rapide. Una promessa di efficienza, ma anche di potenza. Perché una Mercedes Classe G, piccola o grande che sia, non può scendere a compromessi quando il terreno si fa difficile.

Il design? Inconfondibile come sempre. Linee squadrate, spigoli netti, personalità da vendere. Lo ha confermato anche Gorden Wagener: sarà un’auto nuova, ma riconoscibile al primo sguardo. Perché il fascino della Mercedes Classe G non è qualcosa che si può reinventare. Si evolve, con rispetto. Il progetto è ancora nelle prime fasi, ma le aspettative sono alte. Si parla già di tecnologie avanzate, simili a quelle viste sulla nuova CLA elettrica. Anche la trazione integrale sarà sviluppata appositamente, per garantire il massimo su ogni superficie. E se qualcuno pensa che un modello compatto possa rinunciare all’anima sportiva, potrebbe presto ricredersi. Le indiscrezioni parlano di versioni AMG, pronte a far battere il cuore. Riuscirà questa “baby” Mercedes a conquistare gli amanti del fuoristrada? Il marchio della stella sembra crederci.