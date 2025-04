Amazon sconta GRATIS il Samsung Galaxy A16 solo oggi

Samsung Galaxy A16 è uno smartphone che abbraccia perfettamente la fascia intermedia della telefonia mobile, un prodotto che di listino avrebbe un costo di 209 euro, ma che oggi gli utenti possono pensare di acquistare con un esborso finale decisamente ridotto, tanto da essere considerato uno dei più economici tra quelli attualmente in circolazione.

Lo smartphone presenta alcune caratteristiche di alto livello, almeno in confronto alla propria fascia di prezzo, come ad esempio la batteria da 5000mAh, un quantitativo elevato davvero molto valido che ne facilita e permette l’utilizzo sul medio/lungo periodo, senza dover continuamente ricorrere alla presa a muro per la ricarica. Oltretutto è un prodotto che presenta certificazione IP54, per la sua resistenza agli schizzi d’acqua e la polvere, con un buonissimo display Super AMOLED da 6,7 pollici di diagonale, che può raggiungere al massimo una risoluzione in FullHD+.

Samsung Galaxy A16: ecco lo sconto con i prezzi più bassi su Amazon

Lo smartphone è disponibile all’acquisto ad un listino di 209 euro, per la variante che prevede 4GB di RAM e 128GB di memoria interna, con la promozione lanciata in questi giorni da Amazon, gli utenti si ritrovano a poter spendere solamente 123,30 euro per il suo acquisto, approfittando di conseguenza di un risparmio del 41%. Premete questo link per acquistarlo subito.

Dimensionalmente il prodotto è relativamente piccolo e maneggevole, dovete sapere infatti che raggiunge 164,4 x 77,9 x 7,9 millimetri di spessore, il che lo rende semplice da posizionare ad esempio nella tasca dei pantaloni o in un marsupio, senza andare ad appesantire più di tanto l’utilizzatore stesso. La memoria interna è facilmente espandibile con l’ausilio di una microSD, fino ad un massimo di 1,5TB, mentre il sistema operativo Android 14 lo rende sempre al passo con i tempi.