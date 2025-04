Apple Vision: emersi nuovi rumor sul prossimo modello

Per raggiungere tali traguardi, Cupertino avrebbe deciso di puntare con decisione su materiali di alto livello. Primo fra tutti il titanio. Tale metallo, già introdotto nei modelli di iPhone più recenti, garantisce resistenza e leggerezza. Ed è destinato a essere impiegato in modo massiccio non solo nella scocca del visore, ma anche nei connettori e perfino nella struttura della batteria. Il titanio verrà affiancato dall’alluminio, ancora presente in alcune parti esterne. Creando così un perfetto equilibrio tra solidità e peso ridotto.

Le indiscrezioni parlano anche di un design più sobrio. Con una finitura scura che ricorda gli iconici iPhone 5. Anche il sistema di connessione sarà innovativo. È trapelata l’immagine di un nuovo tipo di connettore, simile al Lightning ma più largo, con otto pin più spessi. Quest’ultimi potrebbero suggerire una maggiore velocità di trasferimento o nuove funzionalità.

E non è tutto. Secondo altre indiscrezioni, Apple starebbe lavorando a due nuovi visori. Il primo è uno standalone, successore diretto del Vision Pro, con chip M5 di nuova generazione, L’altro, invece, è più leggero, pensato per funzionare in tandem con un Mac, e quindi privo di chip e batteria integrati. Non è ancora chiaro a quale dei due si riferisca il progetto “Air”, ma è plausibile pensare che Apple voglia mantenere una certa autonomia anche in tale nuovo modello. Magari riducendo al minimo l’hardware interno senza comprometterne le funzionalità. Al momento, Apple non ha riferito nulla a riguardo. Dunque, non resta che attendere ulteriori dichiarazioni dall’azienda di Cupertino.