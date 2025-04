Amazon folle con lo sconto da non credere sul tablet Lenovo

Nuova promozione per tutti gli utenti che vogliono il massimo con il minimo sforzo, cercando di risparmiare il più possibile direttamente su Amazon, dove vi aspetta lo sconto applicato direttamente sul tablet Lenovo M10, un dispositivo di fascia medio-bassa, che oggi costa veramente molto poco.

Il prodotto presenta una caratteristica molto particolare, infatti integra un display da 10,1 pollici di diagonale, un WUXGA con risoluzione 1920 x 1200 pixel, dalle cornici non propriamente sottili, ma comunque perfettamente in grado di offrire la più alta copertura e area disponibile su cui fare affidamento. Sotto il cofano troviamo un processore non propriamente performante, essendo comunque un Unisoc T610, che viene completato con la configurazione che prevede 4GB di RAM e 64GB di memoria interna (fortunatamente espandibile con microSD).

Amazon abbassa il prezzo del tablet Lenovo

Gli utenti alla ricerca di un tablet dal prezzo relativamente basso troveranno soddisfazione nel poter mettere le mani sulla terza generazione di Lenovo Tab M10, che viene a costare solamente 139 euro, con consegna a domicilio gratuita e la solita garanzia legale della durata di 24 mesi. Ordinatelo subito con questo link.

All’interno della confezione, in netto contrasto con quanto siamo solitamente abituati a vedere, è presente l’alimentatore per il collegamento diretto alla presa a muro. Il tablet presenta una batteria da 5000mAh, un quantitativo non troppo capiente e performante, almeno rispetto agli standard degli altri modelli, ma comunque più che sufficiente per la maggior parte degli utilizzi: si parla di circa 10 ore di utilizzo per riproduzione video e 9 ore di navigazione web, con tempi di ricarica che si aggirano attorno alle 3 ore e mezza, sempre sfruttando l’alimentatore ufficiale. La connettività si affida al WiFi 5 con sistema operativo Android, senza particolari personalizzazioni software.