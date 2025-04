WhatsApp: ora una videochiamata può costarvi tutti i risparmi

Recentemente potreste essere stati contattati da una nuova banda di truffatori che sta mettendo in circolazione una nuova truffa che sta letteralmente piegando l’Italia, la truffa in questione rappresenta l’ennesima truffa bancaria che punta a portare le proprie vittime a far trapelare le informazioni sensibili sul loro stesse e sul loro conto corrente con l’inganno, la letalità di questa truffa non risiede però nell’argomentazione utilizzata bensì nel modus operandi, i truffatori infatti per ingannare le proprie vittime si stanno spacciando si per una banca, ma per farlo stanno utilizzando WhatsApp.

Nello specifico, i truffatori non solo stanno utilizzando WhatsApp dal momento che quest’ultimo consente di raggiungere una platea di utenti decisamente più ampia rispetto ai mezzi di comunicazione tradizionale, ma anche le videochiamate che l’applicazione mette a disposizione come funzionalità in più per chi decide di utilizzare WhatsApp, paradossalmente questa strategia sta riscontrando molto più successo del previsto facendo piombare le vittime in danni irrecuperabili, e dunque perché è meglio capire come funziona per riuscire a stanare il pericolo prima che quest’ultimo ci colpisca.

Una videochiamata letale

Nello specifico, i truffatori stanno contattando le vittime spacciandosi per la loro banca personale e avvisandole della necessità di recapitare un messaggio decisamente urgente, nello specifico però informano il malcapitato che tale messaggio può essere comunicato solo tramite una video chiamata a, una volta convinta la vittima, dunque ad avviare questa telefonata in video, la convincono poi ad attivare la condivisione dello schermo per poi farle effettuare l’accesso alla propria pagina personale Internet banking, in tal modo dunque i truffatori potranno registrare lo schermo della vittima e risalire in pochi passi alle sue credenziali personali, ovviamente poi le utilizzeranno in un secondo momento per svuotare il conto corrente del malcapitato in tutta comodità.

Se anche voi doveste ricevere una comunicazione di questo genere, dunque non esitate a non rispondere e a bloccare immediatamente l’utente WhatsApp che cerca di contattarvi.