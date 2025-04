Acer: novità in arrivo per la sua gamma Nitro

Acer ha alzato nuovamente l’asticella nel mondo del gaming con una proposta che guarda al futuro. Si tratta della nuova linea di dispositivi Nitro. Quest’ultima è stata pensata non solo per i gamer più esigenti. ma anche per content creator, streamer e professionisti della creatività digitale. L’elemento distintivo? L’integrazione dell’intelligenza artificiale, grazie alla piattaforma Copilot+ PC. Insieme alle nuove GPU NVIDIA GeForce RTX Serie 50, costruite sull’architettura Blackwell.

Acer: dettagli sulla nuova gamma di dispositivi

I protagonisti della nuova offerta sono i notebook Nitro AI e il desktop compatto Nitro 20. I portatili si declinano in quattro varianti: Nitro 18 AI, Nitro 16 AI, Nitro 16S AI e Nitro V 16S AI. Ognuno di essi offre specifiche calibrate per diverse esigenze, ma tutti condividono una struttura comune. Quest’ultima si basa su potenza, innovazione e portabilità. I processori AMD Ryzen AI Serie 300 fino all’AI 9 365. Affiancati dalle performanti GPU NVIDIA RTX 5070 Ti. Tale assetto assicura un’esperienza di gioco e di lavoro fluida anche con applicazioni intensive. Come l’editing video in 4K o il rendering 3D in tempo reale.

I display rappresentano un altro punto di forza. Quest’ultimi vanno da 16 a 18 pollici, con risoluzioni che vanno dal WUXGA fino al WQXGA. Con frequenze di aggiornamento fino a 180 Hz e supporto alla tecnologia NVIDIA G-SYNC. Ideali per il gaming competitivo, ma anche per il consumo e la creazione di contenuti multimediali. Inoltre, le tastiere RGB a quattro zone e i sistemi audio DTS:X Ultra contribuiscono a un’esperienza immersiva a 360 gradi.

Il Nitro 20, invece, si presenta come una soluzione desktop compatta, ma estremamente potente. Con un volume di soli 15 litri, integra processori Intel Core i5 e GPU fino alla RTX 5060. Con tali caratteristiche rappresenta una scelta ideale per chi vuole costruire una postazione performante, ma non invasiva. Grazie alla compatibilità con DLSS 4 e alle opzioni di espansione per RAM e storage, si adatta perfettamente sia al gaming che al content creation. La connettività si basa su Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 e una dotazione completa di porte.

Con disponibilità prevista tra luglio e agosto 2025 e prezzi a partire da 899 euro per il Nitro 20 e da 1.499 euro per il Nitro 18 AI, Acer si propone come punto di riferimento. Ideale per coloro che cercano dispositivi potenti, versatili e pronti per affrontare le sfide dell’AI nel mondo del gaming e della creatività digitale.