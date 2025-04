Acer Super ZX e Pro ufficiali, ecco il ritorno di Acer

Il produttore tech Acer fa il suo ritorno nel settore mobile con la presentazione sul mercato indiano di alcuni nuovi smartphone. I primi due a debuttare ufficiale sono i nuovi Acer Super ZX e Super ZX Pro. Ci troviamo di fronte a due dispositivi appartenenti alla fascia medio-alta del mercato. Vediamo qui di seguito le caratteristiche principali.

Acer torna nel settore mobile con i nuovi Acer Super ZX e Super ZX Pro

Acer Super ZX e Super ZX Pro sono i nuovi smartphone che sanciscono il ritorno del produttore tech Acer nel settore mobile. Come già accennato in apertura, infatti, l’azienda è da poco tornata nel settore, inizialmente per il mercato indiano. Il primo di questi dispositivi presenta un display con tecnologia IPS LCD con una diagonale da 6.8 pollici con frequenza di aggiornamento da 120Hz. Le sue prestazioni sono affidate al soc MediaTek Dimensity 6300 con 8 GB di memoria RAM in accoppiata.

L’autonomia può invece contare su una batteria da 5000 mah. Il comparto fotografico include poi una tripla fotocamera posteriore con un sensore principale da 64 MP. Il secondo modello è sostanzialmente una versione potenziata del modello base. Sul fronte qui spicca un display con tecnologia AMOLED con una diagonale da 6.7 pollici sempre da 120Hz e con supporto a Dolby Vision.

In questo caso, le prestazioni sono affidate al processore più potente MediaTek Dimensity 7400 con fino a 12 GB di memoria RAM a supporto. Anche qui la batteria è da 5000 mah ed è inoltre presente la certificazione di resistenza IP64. Anche qui il comparto fotografico è affidato a una tripla fotocamera posteriore. Qui, però, è presente un sensore fotografico principale da 50 MP, un sensore grandangolare da 5 MP e un sensore macro da 2 MP.

Prezzi e disponibilità

Come già detto, per il momento i nuovi smartphone di Acer, i nuovi Acer Super ZX e Super ZX Pro, saranno disponibili all’acquisto per il mercato indiano a partire dalla giornata del 25 aprile 2025. I prezzi partiranno da circa 103 euro per il modello base e circa 185 euro per il modello Pro.