Nuovo OPPO A5 Pro: resistenza e stile per chi non si ferma mai

Cosa può desiderare di più chi cerca uno smartphone che funzioni sempre? OPPO ha risposto con A5 Pro 5G e 4G, due dispositivi capaci di affrontare sfide estreme senza sacrificare stile e comodità. L’impermeabilità è garantita da certificazioni IP69, IP68 e IP66, una tripla corazza invisibile che protegge anche nelle situazioni più imprevedibili. Sotto il sole cocente, sotto la pioggia battente o in mezzo alla polvere, nessun ambiente è un limite. Non è un semplice guscio protettivo come in un qualsiasi modello, qui si tratta di un design che incanta e che dura. Finiture raffinate, colori senza tempo e materiali che sorprendono al tatto, ha tutto quel che si vuole. Il Black Brown accoglie con la sua texture opaca, l’Olive Green stupisce con la pelle vegana, mentre Feather Blue brilla grazie all’effetto scintillante OPPO Glow. Eleganza sì, ma che non si scalfisce nemmeno in caso di cadute. Ogni dettaglio è pensato per sopravvivere al tempo e agli imprevisti per i più avventurosi e coraggiosi o per i più sbadati.

Connessi, ovunque e comunque: un OPPO per chi vuole prestazioni perfette

In mezzo alla natura, in montagna o in un cantiere, la connessione non può mancare. Grazie a AI LinkBoost e BeaconLink, il segnale dell’OPPO resta stabile anche quando tutto intorno sembra isolato. Se manca completamente, la comunicazione via Bluetooth diventa ancora possibile. Una vera rivoluzione per chi lavora all’aperto o ama perdersi nella natura. Il design sottile e leggero inganna, ma sotto la scocca c’è potenza pura. Il processore MediaTek Dimensity 6300 nella versione 5G e lo Snapdragon 6s Gen nel 4G del nuovo modello OPPO, supportati da 8GB di RAM, garantiscono poi fluidità e stabilità. ColorOS 15 e Trinity Engine mantengono alte le prestazioni anche dopo quattro anni di utilizzo intenso.

OPPO A5 Pro rompe i soliti schemi degli smartphone appartenenti a questa fascia con una batteria da 5.800mAh e ricarica SUPERVOOC da 45W. Bastano 19 minuti per tornare in azione. E durante il gioco, AI GameBoost tiene stabile il frame rate per cinque ore di sfide senza compromessi. La fotocamera da 50 MP cattura ogni dettaglio, anche sott’acqua. Livephoto, AI Portrait, e strumenti creativi come AI Eraser 2.0 trasformano ogni scatto in un’opera. L’esperienza visiva è amplificata da uno schermo da 1.000 nits e audio stereo potenziato fino al 300%. Quando tutto sembra fermarsi, OPPO A5 Pro continua a stupire. Quanto costeranno? Disponibili ora a partire da 229,99€, con offerte lancio imperdibili fino al 17 maggio.