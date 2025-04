Wi-Fi Calling: Fastweb introduce i Google Pixel tra i dispositivi compatibili

L’evoluzione dei servizi di telefonia mobile passa anche per soluzioni in grado di superare i limiti della copertura tradizionale. Tra queste, la funzione Wi-Fi Calling si sta rivelando, ad oggi, una delle più rilevanti. A tal proposito Fastweb, uno dei principali operatori italiani, ha deciso di aggiornare il proprio elenco di dispositivi compatibili, includendo finalmente anche alcuni smartphone della serie Google Pixel.

Tale introduzione, avvenuta nel mese di marzo 2025, coinvolge i modelli Pixel9, 9 Pro, 9Pro XL e Pixel9Pro Fold. Si tratta di un’estensione importante, considerando che finora i Pixel erano compatibili solo con la tecnologia VoLTE dell’operatore.

In cosa consiste il Wi-Fi Calling di Fastweb

Ma vediamo come funziona questa nuova opzione. Il Wi-Fi Calling di Fastweb consente di effettuare e ricevere chiamate vocali utilizzando una rete WiFi al posto del tradizionale segnale mobile. Una novità particolarmente utile soprattutto in ambienti chiusi o aree isolate dove la copertura cellulare è scarsa. La sua attivazione è semplice. Innanzitutto basta selezionare il menu impostazioni dello smartphone e da qui abilitare semplicemente l’opzione “Chiamate Wi-Fi”, visibile generalmente all’interno delle sezioni “Rete” o “Connessioni”. Una volta attiva, un’icona sul display segnalerà la connessione alla rete wireless per le chiamate.

Lanciato il 18 luglio 2024, il servizio Wi-Fi Calling di Fastweb è disponibile per tutti i clienti, sia residenziali che con partita IVA. A patto che si possieda un dispositivo compatibile e un piano voce attivo. Il traffico delle chiamate non subisce sovrapprezzi. Ma viene tariffato secondo le condizioni della propria offerta, esattamente come avviene per le chiamate tramite rete mobile. Il servizio è valido con qualsiasi rete Wi-Fi attiva in Italia, anche se non fornita da Fastweb.

Oltre ai Google Pixel, l’elenco aggiornato a metà aprile 2025 include anche una vasta serie di smartphone. Tra cui numerosi modelli Samsung, Honor e ZTE. In più è interessante notare che, secondo alcune segnalazioni online, anche alcuni iPhone con sistema iOS 18.4 saranno in grado di sfruttare il Wi-Fi Calling. Ciò nonostante non siano ancora indicati nella lista ufficiale dell’operatore.

È importante ricordare però che il servizio non è disponibile all’estero e non funziona in modalità aereo. In ogni caso, Fastweb ha annunciato che continuerà ad ampliare la compatibilità verso nuovi modelli e produttori, seguendo una strategia di inclusività tecnologica che punta a rendere il servizio accessibile al maggior numero possibile di utenti.