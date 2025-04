Google: niente più smartphone con meno di 32 GB

Con il lancio di Android 15, Google ha introdotto importanti novità. Quest’ultime impatteranno direttamente sull’hardware minimo richiesto per ottenere la certificazione ufficiale dei suoi servizi mobili. Ovvero i GMS (Google Mobile Services). Tra i cambiamenti più rilevanti spicca l’aumento della memoria di archiviazione minima necessaria. I dispositivi Android certificati dovranno ora disporre di almeno 32 GB di memoria interna. Con il 75% di essa riservata alla partizione dati. Ciò rappresenta un passo importante rispetto al requisito minimo precedente di 16 GB.

Google: aumento della memoria minima in arrivo

La mossa è indirizzata a migliorare la qualità dell’esperienza sui dispositivi di fascia bassa. Quest’ultimi, infatti, spesso sono penalizzati da una memoria insufficiente. I telefoni economici con 16 GB di storage non riescono a garantire una gestione fluida delle app o un aggiornamento continuo del sistema. Con 32 GB, invece, gli utenti avranno più spazio a disposizione. Utilizzabile per installare app, salvare contenuti e mantenere il telefono aggiornato.

Oltre all’aumento dello spazio di archiviazione, Android 15 introduce altre importanti novità. Tra cui spicca l’obbligo per i dispositivi di supportare la condivisione dei contatti di emergenza con i servizi di soccorso. Una funzione pensata per rendere più efficaci gli interventi in caso di emergenza. Tale funzione potrà essere attivata o disattivata a discrezione dell’utente. Inoltre, sarà vincolata al consenso esplicito sulla condivisione dei dati. In linea con l’approccio trasparente che Google vuole adottare per la privacy.

Sul fronte grafico e delle prestazioni, Android 15 alza l’asticella anche per i chipset. Tutti i nuovi dispositivi dovranno supportare almeno Vulkan 1.3, un’API grafica più moderna ed efficiente rispetto a OpenGL ES. Inoltre, sarà obbligatorio includere le librerie ANGLE. Quest’ultime permettono di tradurre le chiamate OpenGL ES in Vulkan. Garantendo così compatibilità con le app più datate.

È importante sottolineare che queste regole valgono per chi desidera integrare i GMS nei propri dispositivi. I produttori che utilizzano la versione open source di Android (AOSP) potranno ancora produrre dispositivi con meno memoria. Ma senza accesso a servizi fondamentali come il Play Store.