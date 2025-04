WhatsApp e la minaccia invisibile dietro le immagini

Un semplice messaggio su WhatsApp, contenente una foto e una breve richiesta di aiuto, sta diventando l’ultima arma usata dai cybercriminali. Si chiama WhatsApp- Image Scam ed è una truffa informatica che si sta diffondendo rapidamente in tutto il mondo. La tecnica è semplice ma efficace. Si tratta infatti di un’immagine apparentemente innocua che nasconde al suo interno un malware in grado di infettare lo smartphone. Non c’è bisogno di cliccare su link o accedere a siti sospetti per esserne colpiti. Basta semplicemente visualizzare o scaricare la foto ricevuta per cadere nella trappola.

Come evitare di cadere nella rete digitale di WhatsApp

Il messaggio arriva su WhatsApp da numeri sconosciuti, spesso con toni drammatici. Si chiede, ad esempio, di aiutare a riconoscere una persona scomparsa o altro ancora. Il tutto con l’ obiettivo di spingere l’utente a interagire con la foto. Se l’immagine viene aperta, il virus si attiva automaticamente, permettendo agli hacker di accedere a dati sensibili. Le informazioni bancarie sono il bersaglio principale. Ma in alcuni casi più avanzati è possibile che i criminali assumano il controllo totale del dispositivo da remoto.

Il malware agisce in modo silenzioso. Le vittime infatti spesso non si rendono conto di nulla fino a quando non scoprono delle riduzioni nei loro conti correnti. Cancellare l’immagine però purtroppo non risolve nulla, perché il danno è già stato fatto nel momento del download. Tale procedimento rende così la WhatsApp Image Scam particolarmente subdola. Proprio perché non genera sospetti immediati come accade con altri tipi di frode.

In Italia, al momento, i casi accertati sono ancora pochi. Gli esperti di sicurezza informatica avvertono però che la diffusione è solo all’inizio. È quindi importante adottare subito alcune precauzioni. La prima misura consigliata è quella di disattivare il download automatico dei media su WhatsApp. In questo modo, ogni contenuto ricevuto dovrà essere aperto manualmente, riducendo il rischio di infezioni involontarie. In più, è buona norma ignorare messaggi provenienti da numeri sconosciuti, soprattutto se contengono file multimediali. Infine, informare amici, familiari e colleghi su questa minaccia può contribuire a rallentare la sua diffusione.