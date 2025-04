Xbox Game Pass, a fine aprile ci lasceranno sei videogiochi

Come di consueto, siamo quasi alla fine del mese e il colosso americano Microsoft si appresta ad aggiornare il catalogo di videogiochi disponibili gratuitamente senza costi extra per tutti gli abbonati al piano in abbonamento a Xbox Game Pass. Come sempre, però, il catalogo si appresta anche a dire addio ad alcuni videogiochi per fare spazio a quelli nuovi. In particolare, l’azienda ha da poco confermato ufficialmente che lasceranno molto presto il catalogo ben sei videogiochi. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Xbox Game Pass, l’azienda conferma l’addio ad aprile di sei videogiochi dal catalogo

Nel corso delle ultime ore il colosso americano Microsoft ha annunciato ufficialmente i nomi dei videogiochi che lasceranno molto presto il catalogo di Xbox Game Pass. Come già accennato in apertura, gli utenti dovranno prepararsi a dire addio a sei titoli a partire dalla giornata del prossimo 30 aprile 2025.

Xbox Game Pass – videogiochi che lasceranno il catalogo dal 30 aprile 2025

Have a Nice Death – sia su Cloud, su console sia su PC

Kona 2 Brume – sia su Cloud, su console sia su PC

Sniper Elite 5 – sia su Cloud, su console sia su PC

The Last Case of Benedict Fox – sia su Cloud, su console sia su PC

Thirsty Suitors – sia su Cloud, su console sia su PC

The Rewinder – sia su Cloud, su console sia su PC

Si tratta dunque di titoli di un certo spessore. Tuttavia, tutti gli utenti interessati potranno comunque avere accesso a questi ultimi su Xbox Store. Qui, infatti, saranno resi disponibili a breve con dei prezzi estremamente scontati, nello specifico con uno sconto pari al 20%. Gli utenti potranno però scaricarli ad un super prezzo prima del 30 aprile 2025 giorno in cui, come già detto, i videogiochi lasceranno per sempre il catalogo di Xbox Game Pass.

Ricordiamo comunque che l’azienda annuncerà a breve anche i nuovi titoli che arriveranno sul catalogo.