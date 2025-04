Very Mobile: la promo nuova è fortissima, costa solo 5,99€ al mese per sempre

Spesso le persone sono alla ricerca di una promozione semplice ma che allo stesso tempo sia anche conveniente e senza limiti. In questi casi può subentrare un provider come Very Mobile, che infatti rispetta tutte queste caratteristiche. Il gestore virtuale ha messo a disposizione una nuova offerta dal prezzo contenuto e dai contenuti generosi, valida per tutti gli utenti, indipendentemente dall’operatore di provenienza.

150 GB, chiamate e SMS senza limiti a meno di 6 euro: Very Mobile domina

La nuova promo di Very Mobile prevede il meglio rispetto a tutte le altre promo su piazza, come si può vedere proprio in basso nell’elenco:

150 GB di traffico dati al mese, con accesso alla rete 5G incluso ;

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili;

SMS senza limiti ;

il tutto a 5,99€ al mese, prezzo bloccato per sempre.

Un pacchetto che si rivolge sia a chi naviga molto, sia a chi vuole un’offerta chiara e duratura nel tempo.

Attivazione una tantum e opzioni flessibili: Very Mobile è anche questo

Per sottoscrivere l’offerta è previsto un costo iniziale di 2,99€, una tantum. La SIM può essere scelta in versione fisica oppure in formato eSIM, perfetta per chi ha uno smartphone compatibile e preferisce evitare la plastica.

L’attivazione è rapida e può essere effettuata anche tramite SPID, rendendo il processo ancora più comodo e sicuro.

Come attivare l’offerta di Very senza problemi

L’offerta è attivabile solo tramite questo link esterno: https://verymobile.it/offerte/very-imperdibile. La promozione è valida fino al 16 aprile, salvo eventuali proroghe.

Si tratta di un’occasione interessante per chi vuole un piano ricco di giga, senza sorprese e con la possibilità di accedere al 5G senza costi aggiuntivi. La semplicità della gestione, la presenza dell’eSIM e la compatibilità con SPID confermano l’attenzione di Very Mobile verso un’esperienza d’uso moderna e pratica.

Un’offerta da non sottovalutare per chi sta valutando un cambio operatore in questi giorni.