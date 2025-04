Play Store di Google: gli utenti Android possono scaricare gratis 8 app e giochi a pagamento

Anche questa giornata sarà ricordata dagli utenti in quanto diversi titoli a pagamento del mondo Android sono diventati gratuiti improvvisamente. Ciò significa che un’applicazione o un gioco che in genere ha un prezzo, oggi costerà praticamente zero. Ovviamente bisogna approfittare a tempo debito di tutto quello che sta accadendo, in quanto già nelle prossime ore tutto potrebbe essere solo un lontano ricordo lasciando quindi gli utenti a mani vuote.

Molte persone si chiedono quindi cosa succederà una volta scaricato un contenuto, con il discorso che è molto semplice: resterà gratuito sullo smartphone o sul dispositivo su cui è stato scaricato, per sempre. L’occasione quindi è molto grande ma non va sprecata, per cui correte subito nel Play Store ed approfittate di quello che sta accadendo in queste ore.

Il mondo Android presenta anche oggi un’offerta clamorosa sul Play Store con titoli a pagamento gratuiti

Il consiglio ovviamente è quello di proseguire al download per tutti i titoli che trovate nell’elenco nel prossimo paragrafo. Che si sta chiedendo il perché, può avere una risposta molto semplice: tutti i titoli scaricati gratuitamente, anche tornando a pagamento in futuro, possono essere sempre scaricati gratis, anche se dovessero essere stati cancellati. C’è una condizione necessaria: almeno una volta l’utente deve aver effettuato il download di quel contenuto gratuito. Esempio: si è scaricate oggi un’applicazione gratis, cancellandola già dopo pochi minuti, potrete scaricarla di nuovo gratuitamente anche tra due mesi quando magari sarà di nuovo a pagamento.

Ecco quindi l’elenco completo da cui scaricare tutto, ovviamente semplicemente cliccando sul nome in cui è racchiuso il link diretto al Play Store di Google per tutti gli utenti Android. Non perdete altro tempo ed approfittatene: