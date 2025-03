Xbox Game Pass, da metà marzo diremo addio a 8 giochi

Arriva l’appuntamento mensile del noto colosso americano Microsoft. Ogni mese, infatti, l’azienda si accinge ad aggiornare il suo catalogo di videogiochi disponibili al download gratuitamente senza costi aggiuntivi per tutti i suoi abbonati a Xbox Game Pass. Tuttavia, l’azienda deve eliminare necessariamente da questo catalogo numerosi titoli per far spazio ovviamente a quelli nuovi. A metà marzo, in particolare, sembra che ci diranno addio 8 videogiochi.

Xbox Game Pass, a metà marzo ci diranno addio ben 8 videogiochi

Il colosso americano Microsoft ha da poco reso noti i nomi dei videogiochi che diranno per sempre addio al vasto catalogo di Xbox Game Pass. Come già accennato in apertura, infatti, ogni mese l’azienda porta una ventata d’aria fresca a questo catalogo con nuovi videogiochi di rilievo. Va però da sé che è necessario eliminare i titoli più datati o comunque presenti da più tempo per poter far spazio ai nuovi titoli.

A metà di questo mese, come già detto, sembra pressoché confermato l’abbandono dal catalogo di 8 videogiochi. Si tratta di titoli disponibili sia su console che su PC. Tra questi, sono inoltre compresi due titoli appartenenti alla saga di Yakuza.

Xbox Game Pass – ecco 8 videogiochi che lasceranno il catalogo a metà marzo

• Solar Ash

• Yakuza 5

• Yakuza 6

• No More Heroes 3

• Lies of P

• Evil West

• MLB The Show 24

• SpongeBob Squarepants Battle for Bikini Bottom

A partire dal prossimo 15 marzo 2025, quindi, non troveranno più sul catalogo di Xbox Game Pass questi fantastici videogiochi e non potranno quindi scaricarli sulla propria console. Per tutti gli interessati, il consiglio è ovviamente quello di approfittare di questi 15 giorni di marzo per scaricare e giocare a questi fantastici videogiochi. In alternativa, ricordiamo che il colosso americano Microsoft rende spesso disponibili all’acquisto su Xbox Store un gran numero di titoli di rilievo ad un prezzo come sempre scontato e super interessante.