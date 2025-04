Skoda Vision 7S: nuovi dettagli sul SUV elettrico a 7 posti

Il 2026 sarà l’anno in cui Skoda rivoluzionerà la propria gamma. Il nuovo SUV elettrico di grandi dimensioni è in arrivo. Si tratta della versione definitiva del concept Vision 7S, svelato nel 2022 con un design che ha lasciato il segno. Il linguaggio stilistico “Modern Solid” ha preso forma e ora si prepara al debutto su strada. Il SUV continua a essere avvolto nel mistero, camuffato nei test su strada, ma i dettagli non passano inosservati. Non è forse affascinante scorgere l’essenza di un’auto dietro al suo travestimento? Un muletto è stato avvistato mentre trainava un rimorchio, segno che la fase di sviluppo è in pieno fermento. Il nome? Ancora incerto. In passato si era parlato di Skoda Space, ma nulla è ufficiale.

Grande stile tecnologico per la nuova Skoda

Le proporzioni sono importanti. Quasi cinque metri di lunghezza e abitacolo da sette posti lo rendono un SUV imponente. Basato sulla piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen, promette abitabilità e prestazioni. Il frontale mostra la nuova identità Skoda: la “Tech Deck Face”, con fari sottili e mascherina chiusa, anticipa un look deciso. Lateralmente si notano maniglie a filo e cerchi anteriori progettati per migliorare l’aerodinamica. La linea del tetto si conclude con uno spoiler sportivo, mentre i gruppi ottici posteriori puntano sull’orizzontalità. Perché nascondere l’audacia sotto la sobrietà? All’interno regnerà il minimalismo. La tecnologia sarà protagonista. Si ipotizza la presenza di un ampio display centrale e di una strumentazione digitale completa. Il comfort Skoda sarà al centro dell’esperienza.

Sui motori il riserbo è totale. Il concept Vision 7S disponeva di una batteria da 89 kWh e prometteva 600 km di autonomia. Non è utopia pensare che la versione di serie possa mantenere simili numeri. L’idea di una proposta con trazione integrale e doppio motore appare concreta. Perché accontentarsi quando si può ambire al massimo? Skoda, in silenzio, affila le armi. Vuole cambiare le regole del gioco. Questo SUV si candida a diventare un punto di riferimento tra i veicoli elettrici familiari. Il conto alla rovescia è iniziato. Chi saprà resistere all’attesa?