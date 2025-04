Kena Mobile: 100 GB a meno di 5 euro mensili

Il panorama della telefonia mobile si arricchisce con una nuova promo imperdibile. Si tratta dell’offerta presentata da Kena Mobile indirizzata agli utenti che intendono richiedere la portabilità del proprio numero. In particolare, è rivolata ai clienti di Iliad, ho. Mobile, PosteMobile, CoopVoce, Fastweb e altri operatori virtuali (MVNO). La promozione prevede un pacchetto completo che include 100 GB, minuti illimitati e 200 SMS. Il pacchetto presenta un costo mensile di soli 5,99 euro. Ma non è tutto. Il primo mese è completamente gratuito e non vi sono costi di attivazione. Ciò a condizione che vengano forniti i consensi commerciali in fase di sottoscrizione.

Kena Mobile: cosa offre la nuova promo?

Uno degli elementi di tale nuova proposta è il raddoppio dei Giga mensili. Quest’ultimi passano da 100 a 200 attivando il servizio di ricarica automatica. In aggiunta, Kena garantisce una copertura di rete del 99% sul territorio italiano grazie all’infrastruttura di TIM. Assicurando una connessione stabile e diffusa anche nelle aree meno centrali.

Chi sottoscrive l’offerta potrà usufruire anche di 8 GB in roaming nei Paesi dell’Unione Europea. Mantenendo comunque minuti e SMS come se fosse in Italia. Un’ottima opzione per chi viaggia spesso e vuole restare connesso senza pensieri. Dal punto di vista tecnico, la navigazione è abilitata alla rete 4G. A ciò si aggiunge il supporto al Voce su 4G (VoLTE) per dispositivi compatibili.

Tra i servizi inclusi spicca anche la funzione Restart, pensata per chi consuma prima del tempo i propri Giga o minuti. Con quest’ultima è possibile anticipare il rinnovo dell’offerta e tornare ad avere tutto il pacchetto a disposizione, senza costi aggiuntivi. La gestione dell’offerta avviene in modo semplice e intuitivo grazie all’app Kena Mobile. Per chi vuole attivare la SIM, è disponibile anche il riconoscimento video tramite SPID. Per una procedura ancora più veloce e sicura. Con la sua nuova offerta Kena Mobile continua a competere attivamente nel settore mobile, attirando l’attenzione di molti nuovi utenti.