GTA V e GTA Online sono miniere d’oro per Rockstar Games

Il successo di GTA V e GTA Online è innegabile se si guarda ai numeri che i titoli sono stati in grado di generare nel corso della loro vita. Lanciati nel corso del 2013, dopo oltre 10 anni di attività le stime sugli utenti attivi indicano una cifra compresa tra 20 e 30 milioni di giocatori al mese.

Una fanbase così solida per due titolo ormai datati è qualcosa di impressionante e l’azienda lo sa bene. L’intero franchise di Grand Theft Auto può vantare un livello di apprezzamento unico nel suo genere tanto da muovere miliardi di dollari.

Infatti, se si vanno ad analizzare gli incassi generati dall’intera saga di Grand Theft Auto per Rockstar Games si rimane senza parole. Secondo i dati condivisi dai colleghi di Tweaktown.com, la software house ha registrato oltre 9.5 miliardi di dollari di ricavi.

Il franchise di Grand Theft Auto continua a generare miliardi e GTA V e GTA Online garantiscono a Rockstar Games introiti continui

Il dato proviene dall’analisi dei documenti finanziari pubblicati dalla società e tiene conto di tutte le pubblicazioni effettuate a partire dal 2013. Tra il 2013, anno di pubblicazione di GTA VI e il 2024, i ricavi ottenuti sono stati, per la precisione, di 9.54 miliardi di dollari tenendo conto di tutti i titoli pubblicati.

Sebbene ci siano introiti relativi al lancio di Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition e delle versioni mobile dei vari titoli, la maggior parte dei ricavi proviene proprio da GTA V e GTA Online. Infatti, la versione in single player del gioco ha raggiunto i 210 milioni di copie distribuite a livello globale.

Il titolo multiplayer, invece, si è costantemente aggiornato con il rilascio di numerosi DLC ed espansioni. Inoltre, la presenza delle microtransazioni ha reso GTA Online estremamente redditizio per la software house.

Considerando le cifre in questione, emerge chiaramente come mai Rockstar Games non abbia alcuna fretta nel presenta GTA VI. La data di uscita prevista resta confermata per l’autunno 2025 ma da oltre un anno non si hanno notizie ufficiali in merito. Non resta che attendere e sperare che l’azienda fornisca nuove informazioni su questo attesissimo sequel.