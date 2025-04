GTA VI, gli utenti si aspettano un prezzo mai visto prima nel settore

L’attesa verso il debutto di GTA VI si sta facendo sempre più grande ogni giorno che passa. Considerando che è passato oltre un anno dal primo trailer e che Rockstar Games non ha fornito ulteriori dettagli, gli utenti si stanno lanciando in varie speculazioni.

In un thread su Reddit, alcuni iscritti hanno iniziato a parlare del possibile prezzo di lancio dell’attesissimo titolo. Considerando che il gioco rientrerà nella categoria dei Tripla A e che si preannuncia come il più vasto e ricco capitolo di Grand Theft Auto mai realizzato, il prezzo sarà proporzionato all’offerta.

Da tempo si discute sul possibile aumento dei prezzi dei giochi per console e PC e Nintendo Switch sembra aver aperto le porte ai rincari. In molti si aspettano che GTA VI possa sfondare il prezzo dei 90 dollari a copia ma, in queste ore, stanno iniziando a circolare ulteriori previsioni in merito.

Rockstar Games sta lavorando a GTA VI ormai da tempo ma non si hanno dettagli sulla data di uscita né sul possibile prezzo di lancio

Stando a quando condiviso da Poklane su Reddit, il costo totale che gli utenti si troveranno a sborsare supererà i 100 dollari. La sua teoria è supportata da interessanti osservazioni che riportiamo di seguito.

Secondo l’utente Reddit, Rockstar Games proporrà la versione base di GTA VI ai classici 70 dollari, come accaduto fino ad ora. Tuttavia, considerando che i guadagni maggiori per Rockstar Games provengono da GTA Online, la versione del titolo multiplayer collegata al nuovo capitolo non sarà gratuita come per GTA V.

Il nuovo capitolo sarà proposto in versione standalone e per acquistare l’ipotetico GTA Online 2 sarà necessario sborsare a parte circa 40 dollari. In questo modo, la cifra totale per avere l’esperienza completa prevista da Rockstar Games sarà di 110 dollari.

Poklane si è cimentato anche nell’immaginare possibili offerte combo. Acquistando GTA VI e GTA Online 2 insieme, il prezzo totale del pacchetto si fermerà a 100 dollari con 10 dollari di sconto. Questa ipotesi sembra piuttosto plausibile nonostante non sia supportata da dati certi.

Però, bisogna anche considerare al valore totale generato dalle microtransazioni per l’acquisto delle Shark Cards in GTA Online. Rockstar Games ha incassato oltre 700 milioni di dollari l’anno grazie a questo business e siamo certi che non vorrà rinunciare a tale cifra con la nuova versione del titolo. Per questo motivo, offrirà ai giocatori la possibilità di divertirsi con l’uno o l’altro gioco a seconda delle proprie preferenze, monetizzando in entrambi i casi.